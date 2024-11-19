Aras Bulut İynemli'den Eylül Ersöz’le aşk iddiasına yanıt

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İynemli’ye dizide kardeşini oynayan Eylül Ersöz’le aşk yaşadığı iddiası soruldu. Ünlü oyuncu, çıkan haberleri “Arkadaşlar öyle bir şey yok” diyerek yalanladı. Ersöz geçtiğimiz günlerde aşk sorularını “Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum” diye yanıtlamış, ancak iddiayı yalanlamamıştı. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Siyah şıklık

Sibel Can geçen akşam Cahide Palazzo’da dinleyicileriyle buluştu.

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Müzik dünyasının önde gelen isimlerinden Sibel Can, Cahide Palazzo’daki konserinde Amor Gariboviç imzalı siyah bir elbiseyle sevenlerinin karşısına çıktı. Sevilen şarkıları seslendiren ünlü sanatçı, kendisini dinlemeye gelenlere keyifli bir akşam yaşattı. Sibel Can, yılbaşı gecesi de aynı mekânda sahnede olacağını duyurdu.

Nora’nın yolculuğu başlıyor

Tuğçe Altuğ, Deniz Celiloğlu, Özlem Öçalmaz, Jak Cem Avnayim, Emrah Özdemir ve Işıl Dayıoğlu’nun rol aldığı oyun, 28 Kasım’da DasDas’ta sahnelenecek.

Henrik Ibsen’in yazdığı, Selin Şenköken’in yönettiği eser, sahip olduğu aileyi ve toplumsal statüyü bırakarak kendini aradığı bir yolculuğa çıkan Nora’nın hikâyesini konu alıyor.

Sahnede öptü

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi’den ayrılarak rap’çi L-Gante ile ilişki yaşamaya başlayan Wanda Nara gündemden düşmüyor.

Bir süredir Arjantin’de L-Gante ile samimi görüntüler veren Wanda Nara, bu kez şarkıcının konserinde sahneye çıktı. Daha önce sosyal medyada açtığı canlı yayında L-Gante ile öpüşen Nara, konserde de şarkıcıyı sahnede dudaklarından öptü. “Icardi’ye nispet” olarak yorumlanan o görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Filden öpücük

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Tatil için Phuket’e giden Yeliz Yeşilmen, filin kendisini öptüğü anları Instagram sayfasında paylaştı.

O an şaşkınlığını “Bir fil tarafından öpüldüm” diyerek dile getiren Yeliz Yeşilmen, çektiği videoyu da şu notla yayınladı: “Fillerle dans. Çıkan mucuk sesi fil kardeşimizden gelmektedir. Sevgili Tarkan’la da düet yapmış olduk.”