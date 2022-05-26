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Aras Bulut İynemli: Layık olmaya çalışıyorum

#Aras Bulut İynemli#Atatürk#Bige Önal
Aras Bulut İynemli: Layık olmaya çalışıyorum
Deniz BOY

Aras Bulut İynemli ve Bige Önal, uzun aradan sonra ilk kez görüntülendi. Önceki gün köpeklerini gezdirirken objektife yansıyan çift, muhabirlerle sohbet etti.

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Atatürk” dizisinde Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırmaya hazırlanan Aras Bulut İynemli, yoğun bir süreç geçirdiğini söyledi.

“Pek ayrıntı veremiyorum ama bayağı kapandım, çalışıyorum. Layık olmaya, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” diyen oyuncu, heyecanlı olduğunu belirtti:

“Konuşurken bile heyecanlanıyorum, gözlerim doluyor. Bu teklif bana ilk geldiğinde büyük onur duydum.” Bige Önal da “Ben de yeni bir projeye hazırlanıyorum ve çok heyecanlıyım. Aras’ın ‘Atatürk’ rolünün altından kalkacağından da çok eminim” dedi.

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