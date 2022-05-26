Aras Bulut İynemli: Layık olmaya çalışıyorum

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“Atatürk” dizisinde Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırmaya hazırlanan Aras Bulut İynemli, yoğun bir süreç geçirdiğini söyledi.

“Pek ayrıntı veremiyorum ama bayağı kapandım, çalışıyorum. Layık olmaya, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” diyen oyuncu, heyecanlı olduğunu belirtti:

“Konuşurken bile heyecanlanıyorum, gözlerim doluyor. Bu teklif bana ilk geldiğinde büyük onur duydum.” Bige Önal da “Ben de yeni bir projeye hazırlanıyorum ve çok heyecanlıyım. Aras’ın ‘Atatürk’ rolünün altından kalkacağından da çok eminim” dedi.