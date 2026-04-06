×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK İLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Aramızda hiçbir zaman küslük olmadı

Güncelleme Tarihi:

#Bayhan#Deniz Seki#Survivor
Aramızda hiçbir zaman küslük olmadı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2026 07:55

2003 yılında Popstar yarışmasında yaşadıkları tartışmayla adlarından söz ettiren Bayhan ve Deniz Seki, 23 yıl sonra Survivor’da bir araya geldi.

Haberin Devamı

 Deniz Seki’nin adaya geleceğini duyan Bayhan, “Hep söylediğim bir şey var. Bir şeyler eksik kalmıştı. Bir türlü bir araya gelemedik” dedi.

Karşılaştıkları anda duygularına hâkim olamayan Seki, Bayhan’a sarılarak “Ağlarım şimdi. Bizim aramızda hiçbir zaman küslük olmadı, zaten helalleştik. Seninle gurur duyuyorum” dedi. Bayhan ise Dominik’te Deniz Seki ile karşılaşmayı beklemediğini söyledi ve ekledi:

“Ne bir kırgınlık ne de kötü bir duygu kaldı.” Deniz Seki daha önce Hüsnü Şenlendirici ile düet yaptığı ve yıllardır hiç seslendirmediği “Adaletsiz Seçim” şarkısını da Bayhan ile birlikte söyledi.

Gözden KaçmasınDeniz Sekiden Bayhan açıklamasıDeniz Seki'den 'Bayhan' açıklamasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bayhan#Deniz Seki#Survivor

BAKMADAN GEÇME!