Aradan 31 yıl geçti ama ben hâlâ ‘Karabiber’im!

Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2025 15:30

Serdar Ortaç’ın “Karabiberim” klibiyle hafızalara kazınan İlknur Soydaş, Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

Oyuncu, aradan 31 yıl geçmesine rağmen sokakta halen kendisine ‘Karabiberim’ diye seslendiklerini söyledi: “Hafızalarda çok güzel bir yer bırakmışız. Gurur duyuyorum.”

İlknur Soydaş, “Serdar’la dostluğumuz bitmedi. Görüşmüyoruz ama birbirimizi gördüğümüzde de hiç görüşmemişiz gibi davranmıyoruz” dedi. (Behlül AYDIN)

Sabah sporu

Burcu Esmersoy önceki gün Yeniköy’de görüntülendi. Sabah erkenden yürüyüş yapan ünlü sunucu, kendisini çeken gazetecilere poz verdi. Esmersoy ardından hızlı adımlarla sporuna devam ederek uzaklaştı. (Deniz BOY)

El ele alışveriş keyfi

Oyuncu Tolga Mendi ile eski Survivor yarışmacısı Damla Can, önceki akşam Zorlu AVM’de objektiflere yansıdı. Mağazaları el ele dolaşan çift, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi. İkili, “Her şey yolunda” mesajını vererek alışverişlerine devam etti.

Aile zamanı

Aslı Tandoğan, önceki gün ailesiyle birlikte Zorlu AVM’de görüntülendi. Akşam saatlerinde alışveriş için mağazaları gezen Tandoğan, muhabirlerle kısa bir sohbet de etti. Ünlü oyuncu, “Ezop Masalları ile Zorlu sahnesindeydim, çok güzel bir oyun oldu” diye konuştu.

Sahne için gün sayıyorum

Çağla Şıkel önceki akşam Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ünlü isim, yer aldığı “7 Kocalı Hürmüz” tiyatro oyununa gelen tepkilerden memnun olduğunu söyledi: “Çok güzel tepkiler alıyoruz, keyfimiz yerinde. Çok mutluyum, sahne almak için gün sayıyorum size öyle söyleyeyim.” Şıkel, “Geçenlerde hayatınızda biri var edasıyla bir cümle söylemiştiniz. Hayatınızda biri var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “İşte o eda bazen olmuyor.” (Sayit DURMAZ)

