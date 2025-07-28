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Aracını polislerin üzerine sürmüştü.. Dilan Çıtak için karar verildi

Güncelleme Tarihi:

#Dilan Çıtak#İbrahim Tatlıses#Bodrum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 14:33

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp, aracını polisin üzerine sürünce gözaltına alınan ve 'Görevli memura tehdit ve görevini yaptırmama' suçlarından adliyeye sevk edilen şarkıcı Dilan Çıtak, adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Olay, dün saat 15.30 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, 34 COU 280 plakalı kamyonetiyle emniyet şeridinde giderken polis tarafından durduruldu. Polis, Çıtak'a ehliyet ve ruhsat sordu. Bu sırada Çıtak, aracını hareket ettirdi. Polis ekipleri, Çıtak'a 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan Dilan Çıtak, aracını polisin üzerine sürdü.

Aracını polislerin üzerine sürmüştü.. Dilan Çıtak için karar verildi

POLİS, UYARI ATEŞİ AÇTI

Polis ekipleri, havaya 2 el uyarı ateşi açınca Dilan Çıtak aracını yol ortasında durdurdu. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edilirken, aracından inen Çıtak, bu sırada yakında olan park halindeki bir otomobile bindi. Bir süre sonra bu araçtan da inen Dilan Çıtak, tekrar kendi aracına binerek kapıları kilitledi. Polis, silahını Çıtak'ın aracına doğrultarak inmesi için uyardı. Bir süre sonra kapıyı açan Çıtak, polis tarafından gözaltına alındı.

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Aracını polislerin üzerine sürmüştü.. Dilan Çıtak için karar verildi

'PANİKLEDİM, STRES YAŞADIM'

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Dilan Çıtak, 'Görevli memura tehdit ve görevini yaptırmama' suçlarından adliyeye sevk edildi. Çıtak'ın savcılıktaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Panikledim, stres yaşadım" dediği öğrenildi. Çıtak, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aracını polislerin üzerine sürmüştü.. Dilan Çıtak için karar verildi

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#Dilan Çıtak#İbrahim Tatlıses#Bodrum

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