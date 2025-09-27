Arabeskin kraliçesi Güllü'ye veda

Haberin Devamı

ARABESK müziğin sevilen ismi Güllü (Gül Tut) önceki akşam Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 51 yaşındaki şarkıcının cenazesi bugün Tuzla Sultan 1’inci Ahmet Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ile Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: “Saat 01.28 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ‘yüksekten düşme’ konusu bildirilmiştir. Olay yerine intikal eden ekipler sanatçı Gül Tut’un kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğünü ve hayatını kaybettiğini tespit etmiştir. Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce tahkikat başlatılmıştır.” Şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız da sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla şunları söyledi: “Annem değerli sanatçı Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybettik. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır.” Yaşanan olaylar sonrası Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem’in sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

Sanatçının kendisiyle aynı binada oturan asistanı Deniz, şunları söyledi:

“Türkiye’ye bir Güllü daha gelmez. Beklenmeyen bir şeydi. Bizim dairelerimiz yan yana, hepimiz evdeydik. Camlar kısa olduğu için dengesini kaybetti ve düştü. Henüz otopsi yapılmadı, olay yeri inceleme zeminde kayganlık tespit etti. Çok keyifli bir gece geçiriyorlardı; önce film izlediler, sonra müzik dinleyip Roman havası oynadılar. En keyifli anında düştü, çocuklarının gözü önünde oldu"

Tuyan Ülkem - Tuğberk Yağız

"Her şey inceleniyor. Geçenlerde check-up yaptırdı ve beyniyle ilgili sorunları vardı. Şu an hiçbir şey bilmiyoruz. O gece sadece 2 kadeh şarap içmişti. Evin ise her yerinde kamera var zaten. Bu olay kesinlikle intihar değildir. Bu haberleri çıkaranları Allah ıslah etsin. Yeni albüm çalışmaları vardı, 11 şarkısı hazırdı. Ayrıca tatil planları yapıyordu. İntihar etmeyi düşünen insan yarını planlamaz.”

BENİ SERENAY SARIKAYA CANLANDIRSIN

Güllü, Ferdi Tayfur’un vefatından sonra verdiği röportajda miras tartışmalarına tepki göstermiş ve “Ben ölünce eğer böyle olacaksa Allah bana rahmet eylesin. Parayla pulla işim olmadı. Çok ağır acılar yaşadım. Bundan sonra emanetim oğluma, kızıma bir de torunuma” demişti. Şarkıcı, hayatının film olmasını istediğini ve kendisini Serenay Sarıkaya’nın canlandırmasını arzu ettiğini de söylemişti.

KASIMPAŞALIYIM İLE GELEN ÜN

1973’te İstanbul Kasımpaşa’da doğan Güllü, henüz 15 yaşındayken düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı. “Kasımpaşalı Güllü” ismiyle tanındı ve 1990’larda söylediği Roman havalarıyla ünlendi. Şarkıcı, “Kasımpaşalıyım”, “Gülüm Var”, “Oyuncak Gibi”, “Değmezmiş Sana” gibi hitleriyle akıllara kazındı. İki çocuk annesi olan Güllü, boşandıktan sonra yeniden sahnelere dönmüş ve kariyerine devam etmişti.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İki gün önce Çınarcık’taki evine güvenlik kamerası taktıran Güllü, “Artık kendimi çok güvende hissediyorum. Şifreli kapı yaptırdık. Video ve fotoğraf kaydı var. Zor günlerden geçiyoruz” demişti. Sanatçının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Ev içi kamerasında yer alan görüntüde Güllü, önce bir odadan çıkıyor ve kapalı terasa giriyor. Görüntülerde bir süre sonra gelen seslerden Güllü’nün düştüğü anlaşılıyor. Ardından ise sanatıçının kızı ve arkadaşı panik içinde evden dışarı çıkarak aşağı iniyor.

SESİNDE UMUT VARDI

Serenay Sarıkaya: Oyuncu, Güllü’nün “Sabah Olmuyor” şarkısını paylaştı.



Serpil Çakmaklı: “Daha cumartesi günü konuştuk. Sesinde umut vardı. Bir sürü hayalin, bir sürü planın vardı. Hepsi yarım kaldı. Tıpkı bir şarkının ortasında susan notalar gibi.”



Sabahat Akkiraz: “Güllü, değeri pek anlaşılamayan müzisyenlerdendi. O güzel ses sustu.”



Mahsun Kırmızıgül: “Kalbimize dokunan sesiyle acılarımıza ve sevinçlerimize eşlik eden Güllü aramızdan ayrıldı. O yüreğiyle de milyonların hayatına iz bıraktı.”



Demet Akalın: “Gitmiş olamazsın hayata bu kadar tutunmuşken. Çok üzgünüm.”