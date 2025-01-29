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Araba artık Mercan'ın! Özge Özpirinçci'nin aile saadeti...

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#Özge Özpirinçci#Burak Yamantürk#Mercan Yamantürk
Araba artık Mercanın Özge Özpirinçcinin aile saadeti...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 08:46

3 yaşındaki kızı Mercan, Özge Özpirinçci’nin aracını oyun alanına çevirdi. Ünlü oyuncu, camlara sticker’lar yapıştıran kızı için “Araba artık onun!” dedi.

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ŞU SIRALAR KEYFİMİZ YOK

Özge Özpirinçci önceki gün Yeniköy’de aracının içinde görüntülendi. Eşi Burak Yamantürk’ü beklerken objektife yansıyan ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtlamak istemedi: “Gündem malum, üzgünüz. Çok konuşmak istemiyorum. Başka zaman sohbet edelim. Şu sıralar keyfimiz yok.”

Araba artık Mercanın Özge Özpirinçcinin aile saadeti...

CAMLAR RENKLENDİ

Özge Özpirinçci’nin kullandığı aracın arka camındaki sticker’lar dikkatten kaçmadı. Oyuncu, birbirinden renkli sticker’ları cama 3 yaşındaki kızı Mercan’ın yapıştırdığını söyledi: “Araba artık Mercan’ın arabası. O yapıştırıyor. Seviyor öyle şeyleri.”

Araba artık Mercanın Özge Özpirinçcinin aile saadeti...

 

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#Özge Özpirinçci#Burak Yamantürk#Mercan Yamantürk

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