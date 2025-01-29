Araba artık Mercan'ın! Özge Özpirinçci'nin aile saadeti...

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ŞU SIRALAR KEYFİMİZ YOK
Özge Özpirinçci önceki gün Yeniköy’de aracının içinde görüntülendi. Eşi Burak Yamantürk’ü beklerken objektife yansıyan ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtlamak istemedi: “Gündem malum, üzgünüz. Çok konuşmak istemiyorum. Başka zaman sohbet edelim. Şu sıralar keyfimiz yok.”
CAMLAR RENKLENDİ
Özge Özpirinçci’nin kullandığı aracın arka camındaki sticker’lar dikkatten kaçmadı. Oyuncu, birbirinden renkli sticker’ları cama 3 yaşındaki kızı Mercan’ın yapıştırdığını söyledi: “Araba artık Mercan’ın arabası. O yapıştırıyor. Seviyor öyle şeyleri.”