Antalya’da ilk gün heyecanı

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Etkinliğin ilk gününde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerden “Bir Umut” ve “Hara”nın gösterimi yapıldı. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda “Canavarlar” ve “Melikeler”, Başka Bir Dünya bölümünde “Savaş Atı” ve “Yakın”, Belgesel Film Yarışması’nda ise “Düet” ve “23 Sentlik Asker” izleyiciyle buluştu. Festival kapsamındaki söyleşiler de yoğun ilgi gördü.

Kadının Gözü Sinemanın Gücü

Festivalin ilk gününde ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Hollanda Büyükelçiliği işbirliğiyle gerçekleştirilen “Yeni Nesil Sinema Okulu” projesi kapsamında 23 kız öğrenciden oluşan 5 ekip tarafından çekilen 5 filmin gösterimi yapıldı.

“Kadının gözüyle, sinemanın gücüyle” sloganıyla yola çıkılan projede filmleri çeken ekiplere teşekkür belgesi, projeye destek sunan isimlere de plaket verildi.

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Bennu Yıldırımlar yaptığı konuşmada “Genç arkadaşlarımızın yolları açık olsun, her şey onlar için güzel olsun” dedi. Pelin Batu da “En büyük umudum, gerçekten açık ara kadın hareketi” diye konuştu.

Bennu Yıldırım’a plaketini Antalya B.B. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz takdim etti.