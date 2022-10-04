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Antalya’da ilk gün heyecanı

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Antalya Büyükşehir Belediyesi#59. Antalya Altın Portakal Film Festivali
Antalya’da ilk gün heyecanı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 07:03

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali önceki gün başladı.

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Etkinliğin ilk gününde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerden “Bir Umut” ve “Hara”nın gösterimi yapıldı. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda “Canavarlar” ve “Melikeler”, Başka Bir Dünya bölümünde “Savaş Atı” ve “Yakın”, Belgesel Film Yarışması’nda ise “Düet” ve “23 Sentlik Asker” izleyiciyle buluştu. Festival kapsamındaki söyleşiler de yoğun ilgi gördü.

Kadının Gözü Sinemanın Gücü

Festivalin ilk gününde ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Hollanda Büyükelçiliği işbirliğiyle gerçekleştirilen “Yeni Nesil Sinema Okulu” projesi kapsamında 23 kız öğrenciden oluşan 5 ekip tarafından çekilen 5 filmin gösterimi yapıldı.

“Kadının gözüyle, sinemanın gücüyle” sloganıyla yola çıkılan projede filmleri çeken ekiplere teşekkür belgesi, projeye destek sunan isimlere de plaket verildi.

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Antalya’da ilk gün heyecanı

Bennu Yıldırımlar yaptığı konuşmada “Genç arkadaşlarımızın yolları açık olsun, her şey onlar için güzel olsun” dedi. Pelin Batu da “En büyük umudum, gerçekten açık ara kadın hareketi” diye konuştu.

Antalya’da ilk gün heyecanı

Bennu Yıldırım’a plaketini Antalya B.B. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz takdim etti.

 

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Antalya Büyükşehir Belediyesi#59. Antalya Altın Portakal Film Festivali

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