Anoreksiya nedeniyle hayatını kaybetmişti.. Nihal Candan'ın annesi isyan etti: Çocuğumla alıp veremediğiniz neydi?

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2025 14:18

Moda yarışması ile ünlenen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, geçtiğimiz haziran ayında anoreksiya nedeniyle hayatını kaybetmişti. Anne Umut Candan, küçük kızı Su ile birlikte Nihal Candan'ın mezarını ziyaret etti. Nihal'in psikolojik şiddete maruz kaldığını söyleyen Umut Candan, tepkisini paylaştığı fotoğrafla dile getirdi.

İşte Umut Candan'ın o paylaşımı:

"Nihal'im bu hayatı sevmekten başka ne yaptı da çocuğumu delirttiniz onu yok ettiniz… Sadece neşeli ve hayat doluydu… Kendi halinde kimseye zararı yoktu. Rahatsız olduysanız, sevmediyseniz; Instagram'da takip etmeseydiniz, izlemeseydiniz! Her şey sonuçta sizin elinizde değil miydi? Ünlü etmeseydiniz."

"Çocuğumla alıp veremediğiniz neydi? Sadece fesatlıktı çünkü onun gibi olmak istiyordunuz,olamıyordunuz… Kaçınız hem güzel, hem zeki, hem tahsilli, hem kariyerli, hem merhametli, hem vicdanlı, hem de ailesi tarafından sevilen biri ? Zaten kendinizle derdiniz olmasaydı inanın bizimlede olmazdı."

"Kıskançlıktan kudurdukça tuşlara bastınız . Kudurdukça tuşlara bastınız ve o lanet tuşları kuzuma silah olarak kullandınız. Sonundada acımadan öldürdünüz. Psikolojik şiddet en tehlikeli şiddet türüdür çünkü sinsidir. Açtığı yaraları gözle göremezsiniz ve ruh farkında olmadan sürekli kan kaybeder. Sonunda dayanamaz ölür tıpkı masum kuzum güzel bebeğim Nihal'im gibi… Hepinizi Allah'a havale ediyorum. Amin."

