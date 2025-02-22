Anneye son veda

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Aysel Coşkun’un cenaze töreni dün Zincirlikuyu Camisi’nde yapıldı.

Coşkun kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Tuğba ve Şeyda Coşkun kardeşler annelerinin tabutu başında gözyaşı döktü.

Cenaze törenine Mehmet Ali Erbil’in yanı sıra Tuğba Coşkun’la 2018 yılından beri birlikte olan Fikret Orman, Gülben Ergen, Demet Şener gibi ünlü isimler katıldı.





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Mehmet Ali Erbil cenazeye oğlu Ali Sadi ile beraber katıldı.

Ali Sadi Erbil