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Anneye son veda

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Ali Erbil#Tuğba Coşkun#Aysel Coşkun
Anneye son veda
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 07:44

MEHMET Ali Erbil’in 2005 yılında nikâh masasına oturduğu ve 6 yıl evli kaldığı Tuğba Coşkun ve yaşam koçu Şeyda Coşkun’un annesi Aysel Coşkun hayatını kaybetti.

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 Aysel Coşkun’un cenaze töreni dün Zincirlikuyu Camisi’nde yapıldı.

Anneye son veda

Coşkun kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Anneye son veda

Tuğba ve Şeyda Coşkun kardeşler annelerinin tabutu başında gözyaşı döktü.

Cenaze törenine Mehmet Ali Erbil’in yanı sıra Tuğba Coşkun’la 2018 yılından beri birlikte olan Fikret Orman, Gülben Ergen, Demet Şener gibi ünlü isimler katıldı. 

Anneye son veda

Mehmet Ali Erbil cenazeye oğlu Ali Sadi ile beraber katıldı.

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Anneye son veda

Ali Sadi Erbil

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#Mehmet Ali Erbil#Tuğba Coşkun#Aysel Coşkun

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