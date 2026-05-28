Annesinin izinde oryantal oldu

90’ların unutulmaz dansçısı Burçin Orhon, kızının dans ederken çekilen görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Orhon o paylaşımının altına şu notu düştü:

“Kulislerden seyrederek geçirdiğim seneler seni bugüne getirdi. Hep yanında yörende olacağım. Bir sürü şey yazacaklar aldırma. Dans sanattır. Herkes bale sevmeyebilir. Dans sevmeyebilir. Sen dansı sevmeyene de sevdireceksin. Hadsizlere kulağını tıka. İnsanlar meslek üzerinden itibar kazanmaz. Her mesleğin iyisi kötüsü vardır. Önemli olan insan olabilmek. Tek amacın işinin en iyisini yapman, kendinin en doğrusunu bulman. Daima daha iyisi için gayret etmen. Artık uçma zamanın. Sana diyebileceklerimin hepsini dedim zaten. Seninle gurur duyuyorum.”

