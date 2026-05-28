×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Annesinin izinde oryantal oldu

Güncelleme Tarihi:

#Burçin Orhon#Lara Zeynep Uygur#Sanat
Annesinin izinde oryantal oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2026 09:18

BURÇİN Orhon ile Süheyl Uygur’un kızları Lara Zeynep Uygur, annesinin izinden gidiyor.

Haberin Devamı

90’ların unutulmaz dansçısı Burçin Orhon, kızının dans ederken çekilen görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Orhon o paylaşımının altına şu notu düştü:

Annesinin izinde oryantal oldu

Lara Zeynep Uygur, annesi Burçin Orhon gibi oryantal olmayı tercih etti.

“Kulislerden seyrederek geçirdiğim seneler seni bugüne getirdi. Hep yanında yörende olacağım. Bir sürü şey yazacaklar aldırma. Dans sanattır. Herkes bale sevmeyebilir. Dans sevmeyebilir. Sen dansı sevmeyene de sevdireceksin. Hadsizlere kulağını tıka. İnsanlar meslek üzerinden itibar kazanmaz. Her mesleğin iyisi kötüsü vardır. Önemli olan insan olabilmek. Tek amacın işinin en iyisini yapman, kendinin en doğrusunu bulman. Daima daha iyisi için gayret etmen. Artık uçma zamanın. Sana diyebileceklerimin hepsini dedim zaten. Seninle gurur duyuyorum.”

Haberin Devamı

Annesinin izinde oryantal oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Burçin Orhon#Lara Zeynep Uygur#Sanat

BAKMADAN GEÇME!