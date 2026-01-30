Annesi ona rüyasında gördüğü padişahın ismini vermişti… Yoksulluktan 6 yaşında çalışmaya başladı… Bütün ömrünü çok sevdiği sahnelere verdi

Haberin Devamı

Fatih Ürek, 15 Ekim tarihinde sabah saatlerinde, evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirmişti. Hastaneye kaldırılan Ürek’e 20 dakika boyunca yapılan müdahale sonrası kalbi yeniden çalıştırılmış ve tedavisi yoğun bakımda sürdürülmüştü.

Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, birkaç gün önce sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve durumu ciddiyetini koruyan sanatçı için dua istemişti.

Fatih Ürek yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybederek hayata gözlerini yumdu.

Acı haberi alan yakınları ve sanatçı dostları hastaneye akın etti.

Ünlü şarkıcı 59 yaşındaydı.





ÜÇ KIZDAN SONRA GELEN ERKEK EVLAT OLARAK AİLESİNİ SEVİNCE BOĞMUŞTU

Fatih Ürek 3 Nisan 1966'da Erzurum'da dört çocuklu bir ailenin tek erkek çocuğu olarak dünyaya gelmişti.

Kasap olan babası üç kız çocuğun ardından doğan oğlu için 40 büyükbaş hayvan kesmiş ve komşularına dağıtmıştı.





BABASI 40 HAYVAN KESTİRDİ, ANNESİ ONA OSMANLI PADİŞAHININ ADINI VERDİ

Fatih Ürek’in doğumu ailede büyük sevinç yaratmış, annesi hamileyken rüyasında Fatih Sultan Mehmet'i gördüğü için oğluna Osmanlı’nın en büyük padişahlarından birinin adını vermiş; bu nedenle göbek adı da "Sultan Mehmet" olmuştu.

Fatih Ürek’İn ailesi o daha 1 yaşındayken Bursa’ya taşındı. Ne yazık ki babasının işleri kötü gitmeye başladı ve en sonunda iflas ederek dükkanını kapatmak zorunda kaldı.





BABASI İFLAS EDİNCE HAYATI DEĞİŞTİ… 6 YAŞINDAN BERİ ÇALIŞIYORDU

Fatih Ürek, evin tek erkek çocuğu olarak daha 6 yaşında çalışmaya başlamış, sanat hayatı başlamadan önce büyük sıkıntılar çekerek kumaşçılarda, kuşçularda, mobilyacılarda, züccaciyecilerde çalışmak zorunda kalmıştı.

İflas edip zor duruma düşen babası alkol batağına düşüp annesine şiddet uygulamaya başlamıştı. Fatih Ürek çocukken bir gün babası annesini döverken korkudan felç geçirdiğini anlatmıştı.





İLK AŞKI TİYATROYDU… ŞANSINI MÜZİKTE DENEYİNCE BİR YILDIZ OLDU

Çocuk yaşlardan itibaren tiyatroya ilgi duyan Ürek 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nun figüran kadrosuna girmiş ve 20 yaşına kadar bu tiyatroda çalışmıştı. Ünlü şarkıcı Mahir Canova'dan dersler aldı ve bu yıllarda bir başka ünlü oyuncu Erkan Can da ona destek çıkarak oyunculuk kariyeri konusunda akıl hocalığı yaptı.

Tiyatroda çalışırken çok mutlu olan ancak geçimini sürdürmekte zorlanan Fatih Ürek şansını müzik sahnesinde denemeye karar verdi ve Bursa’da çeşitli mekanlarda sahneye çıkmaya başladı.

SADECE MÜZİK SAHNESİNİN DEĞİL TELEVİZYON EKRANLARININ DA SEVİLEN YÜZÜYDÜ

İlk albümü "Yaktı Yaktı" 1993 yılında piyasaya çıktı. Fantezi ve pop müzik tarzındaki şarkıları ve sahne şovlarıyla geniş bir kitleye ulaştı. "Hadi Hadi", "Sus", "Hala Hala", "Hayde" gibi şarkılarıyla tanındı.

Sahne kadar ekranda da isim yapan Fatih Ürek birçok dizi ve filmde rol aldı. Özellikle 2018-2020 yılları arasında "Gelinim Mutfakta" adlı yemek yarışmasının sunuculuğu ve sonraki dönemlerde farklı yarışma programlarındaki jüri/sunuculuk rolleriyle televizyon dünyasında da popüler oldu.





10 YIL ÖNCE GEÇİRDİĞİ MİDE AMELİYATI YÜZÜNDEN ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Fazla kiloları nedeniyle 2015 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası septik şok geçiren ve hayati bir tehlike atlatan Fatih Ürek hızla kilo verse de sağlığı ilk olarak o dönemde bozulmaya başlamıştı.