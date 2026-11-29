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3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bir araya geldik. Annenle babanın işitme engelli olduğunu ve bu süreçte yaşadıklarını ilk kez anlatacaksın. Bu hassas konuyu bana açtığın için öncelikle teşekkür etmek istiyorum sana. Nasıl bir çocukluktu seninki?

- Ben teşekkür ederim. Özel hayatımı konuşmayı normalde tercih etmem, özellikle bu konuda rahat konuşamam ama bir farkındalık oluşturabilmek benim için de kıymetli. Ben meraklı bir çocuktum. Çok sakin gözüküp, yaramaz olan çocuklardandım. Şu anki halim gibi aslında. Şu anda da sakin gözüken, aslında daha hareketli bir insanım. O açıdan çok değişmedim diyebilirim. Yerimde duramam. Ama o yanımı çok kolay açmam. Onun dışında anneannemi sorularımla darladığımı hatırlıyorum. Çok meraklıydım ve hâlâ öyleyim.

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Annen ve babanla hep işaret diliyle mi iletişim kurdunuz?

- Ben kendimi bildim bileli konuşuyorum. Çünkü yanımızda hep anneannem, babaannem oluyordu, bize destek oluyorlardı. Annemden işaret diliyle bir hareket görüyordum; “Ben bunu bilmiyorum, anneanne bu ne demek?” diyordum mesela. Onlar tercüme ediyordu. Benim işaret dilini öğrenmem, konuşmayı öğrenmemle eş zamanlı oldu. Kendimi bildim bileli işaret dilini konuşuyorum.

BU DURUM BENİ DAHA SAKİN VE SOĞUKKANLI YAPTI

İşitme engelli anne-babayla büyümek hayatını nasıl şekillendirdi?

- Bunu örnek vererek anlatayım; diyorum ya hep sakin gözüküyordum diye, bu konuyla alakalı annem geçenlerde bana bir hikaye anlattı, çok etkilendim. “Sen çocukken hiç ağlamıyordun. Çok sakindin, hiç sesin çıkmazdı” dedi. Mesela kapı çalarmış, o zaman ağlarmışım. Sanki anneme duyurmak ister gibi.

Bence bir çocuk henüz doğmadan anne karnında bazı duyguları hissediyor. Ben de bilincimin ve karakterimin ta o zamanlar şekillendiğini düşünüyorum. Büyüdükçe de ona göre bir karakter oluşmuş. Demek ki beni daha sakin ve soğukkanlı bir insan yapmış.

Anneannende ve sende işitme engeli yok. Annenin ve babanın engeli genetik değil sanırım...

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- Annem küçükken ateşli bir hastalık geçiriyor, öyle duyma yetisi kayboluyor. Babamınki doğuştan. Nitekim annemle babam işitme engelli olmasına rağmen kardeşimle ben değiliz.

Annenle baban nasıl tanışmış?

- Samsun’da işitme engelliler okulunda okumuşlar ve okulda tanışmışlar. Annem çok güzel bir kadın, babam da çok yakışıklıdır. Babam annemi ilk gördüğünde “Allah’ım ne kadar güzel bir kız, onunla evlenmem lazım” demiş. Sonra istemeye gitmişler. Annem babamı beğenmemiş. Babam o dönem kovboy çizmesi giyen, karikatürist bir adam. Annem istemeyince babam hırs yapmış ve sonra birbirlerine âşık olmuşlar. İşitme engellilerin dünyasında herkes çok kolektif bir şekilde tanışıyor.

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BENZER HİKÂYELERİ GÖRMEK NORMAL HİSSETMEMİ SAĞLADI

Çocukken anne-babanın diğer ebeveynlerden farklı bir iletişimi olduğunu fark ettiğinde ne hissediyordun?

- Bir yanım farklı hissetmiyordu, bir yanım ise hissediyordu. Ama dediğim gibi kolektif yaşıyorlar. Çok sosyaller. Onların arkadaşları bize geliyordu, çocukları duyup konuşabiliyordu benim gibi. Öyle bir dünyanın içinde yaşadığım için yabancılık çekmedim. Benzer hikâyeleri görmek bir çocuk olarak benim her şeyden önce daha normal hissetmemi sağladı. Benim hikâyemin de bir başka aileye daha normal hissettirme ihtimali bana kendimi iyi hissettiriyor.

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Peki okuldayken bu konuyla alakalı bir zorbalığa maruz kaldın mı hiç?

- Hiç karşılaşmadım öyle bir şeyle. Çocuklar bu durumun normal olduğunu kabullenebiliyor.

Küçük yaşta anne babanın sesi olmanın sorumluluğunu hissettin mi?

- Tabii ki. Ben hep sorumluluk sahibi bir insandım. Zaten kardeşim var, ablalık içgüdüsü de oluyor. Annemle babam hastaneye gidecekleri zaman veya bir işleri olduğunda ailemiz destek oluyor. Biz de kardeşimle onların yanı sıra çocukluğumuzdan beri annemle babamın sesi olmaya gayret gösteriyoruz.

Kardeşinle aran nasıl, onun da oyunculuğa ilgisi var mı?

- Biz çok sıkı fıkıyız, arkadaş gibiyiz. Sanatçı bir kişiliği var ama gizlilik onun için biraz daha önemli. Denizcilik okudu. Yurtdışında kurumsal bir hayat planlıyor.

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TELEFONDA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞUYORUZ

Anne ve babanla birbirinizi anlamak için geliştirdiğiniz özel alışkanlıklarınız var mı?

- Özel alışkanlıklarımız yok. Telefonla görüntülü konuşuyoruz uzaktayken. Onun dışında çok duygusal bir aileyiz. Hep sevgiyle birbirimize sahip çıkarız. Duygularımızı yüksek yaşarız.

Annenle babanın işitme engelli olması hayata bakışını ve insanlara karşı olan duyarlılığını sence nasıl etkiledi?

- Bence beni çok fazla anlayışlı bir insan yaptı. Biri bana karşı bir hata yapsa bile onu anlamaya çok meyilli oluyorum. Ama asla şikâyetçi değilim. Böyle bir dünyada bu özelliğe sahip olmak bence gurur verici. Bunun yanında empati yeteneğim de çok yüksek.

Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bu konulara değindik. İşitme engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için hâlâ aşılması gereken çok sayıda engel var. Sen hangi konuda daha fazla farkındalık yaratılmasını istersin?

- Bazı işitme engelliler daha iyi eğitimler alıyor ve dudak okuyabiliyorlar. Çok rahat bir şekilde iletişim kurabiliyorlar. Bunun eğitimini daha ulaşılabilir hale getirip, toplumda daha rahat edebilecekleri şekilde konuşmalarını sağlamak gerek diye düşünüyorum. Bunun yanında insanlar çok bilinçli değil bu konuda. Mesela bir işitme engelli bir yerde kendini ifade etmek istese, onu turist zannediyorlar. İşitme engelli olduğu ihtimali sonradan akıllarına geliyor. O yüzden toplum olarak da bu konuda bilgi edinebilmemiz açısından bir şeyler yapılması güzel olurdu.

Sence ne yapılmalı?

- Kanal D’nin “Engelsiz” platformu var mesela. Bunun gibi araçlar çoğalabilir. Sadece işitme engeliyle ilgili de değil. Bütün engeller için bu tarz ulaşılabilir içeriklerin artırılması gerektiğini düşünüyorum.

BENİ HEP DESTEKLEDİLER

Annenle babanın sesini duyamıyor olması, sende duygusallık yaratıyor mu?

- İşitme cihazları var, aslında isteseler duyabiliyorlar. Sesimi duydular yani. Kendi seslerini de duyuyorlar. Engel oranlarına göre duyma konusu değişiyor. Bazıları daha az duyuyor, bazıları hiç duyamıyor gibi. Annemle babamdaki engel oranı yüzde 70 civarında. O cihazlarla duyabiliyorlar ama sessizliğe o kadar alışmışlar ki. Kulaklığı taktıklarında sesten çok rahatsız oluyorlar.

Oyuncu olman için sana en başından beri destek oluyorlar mıydı?

- Destekliyorlardı. Ben 11 yaşındayken ajanslara kaydoluyordum. Kendi fotoğraflarımı ve kardeşimin fotoğraflarını yolluyordum. “Anne şöyle bir reklama kabul edildim” diyordum ve annemin elinden tutup çekime gidiyorduk. Annem bizi bekliyordu. Bayağı içimde vardı bu yani. Sonra Samsun’a taşındık. Dil okumaya karar verdim. Onda da hep destek oldular. Ardından İstanbul’a döndüm. Dedim ki ben artık oyunculuk yapmak istiyorum. Benim peşimden onlar da İstanbul’a geldiler.





EN BÜYÜK MOTİVASYONUM AİLEMİ GURURLANDIRABİLMEK

Şu an seni televizyonda görünce ne yorum yapıyorlar?

- Ben mezun olunca bir yazılım şirketinde tercümanlık yapmaya başladım. Oradan kazandığımla oyunculuk kurslarına gidiyordum. İyi de para kazanıyordum. Tercümanlığı bırakmaya karar verdiğimde babam “Böyle iyi bir işin var, sigortan var” dedi, bırakmamı istemedi. Ama ben “Göreceksin, iyi ki bırakmışsın diyeceksin” dedim. Şu anda “Biz sana güveniyorduk zaten. İyi ki bırakmışsın. Hayallerinin peşinden gidiyorsun” diyorlar. Benim en büyük motivasyonum ailemi gururlandırabilmek, mutlu edebilmek. Onlara çok daha güzel bir hayat yaşatabilmek istiyorum. Ailem benim için çok kıymetli.

ŞÖHRETİ MANİFESTLEDİM

“Daha 17” ile büyük bir hayran kitlen oluştu. Kısa sürede çok tanınan biri olmak hayatını nasıl değiştirdi? Bocaladın mı?

- Ne kadar tanındığımı ve bunun hayatımda yarattığı değişikliği çok anlamadım. Bodrum’da çekim yapmamızın da etkisi var bunda sanıyorum. Sürekli sette olduğumuz için çok yabancılık çekmedim. İyi geldi bana. Okulda da popüler bir çocuktum. O yüzden çok yabancı gelmedi.

Güzelliğinle mi popülerdin?

- Güzel ve eğlenceliyim diyedir belki. (Gülüyor) Tek başına güzelliğin popülerlik için yeterli olduğunu düşünmüyorum ama evet, bir dikkat çekme durumu vardı.

Şöhreti, ünlü olma hissini sevdin o zaman...

- Evet. Ben bir de bunu istediğim için zaten sanki varmış gibi yaşıyordum. Buna belki manifestlemek de diyebiliriz. İçimden bir ses sanki bugün yaşayacaklarımı söylüyordu bana. Benim hislerim çok kuvvetlidir. Bu işe girerken de emin olarak girdim.

LEYLA DA BENİM GİBİ GÜÇLÜ, İNATÇI VE POZİTİF

Gelelim “Daha 17”deki karakterine... Leyla’nın hangi özellikleri Ceren’de var?

- Leyla güçlü, inatçı. Her şeye pozitif bakış açısıyla yaklaşıyor. O özellikleri bana benziyor. Onun dışında diğer özellikleri çok benzemiyor.

Leyla’nın çok fazla imkân içinde büyümesine rağmen masumiyetini korumasını sevdiğini söylemişsin. Sence insanın karakterini belirleyen yetiştiği koşullar mı, yoksa ailesinden öğrendikleri midir?

- Aileden öğrendikleri olsa, kardeşler birbirinden bu kadar farklı olmazdı. O yüzden koşullar karakterin oluşumunda daha etkili bence. Ama karakter de doğuştan gelen bir şeymiş gibi geliyor bana. Ben astrolojiye de ilgi duyuyorum. İsminin bile sana verdiği bir karakter olduğunu düşünüyorum. Mesela benim ismim Ceren. İnce harfler var ve bu beni daha kibar biri yapıyor bence.

AŞK İNSANI DEĞİLİM

Biraz da aşk konuşalım... Ceren nasıl bir âşıktır? Bir ilişkide vazgeçilmezlerin neler?

- Ben çok aşk insanı değilim. Daha çok iyi bir arkadaşım.

Hiç âşık olmadın mı?

- Oldum ama benim için aşkın içinde arkadaşlık en kıymetli olan şey. O arkadaşlığı ve güveni hissedebildiğim zaman âşık olabiliyorum. İlişkilerimde de çok arkadaş gibi hissetmek isterim ve öyle de hissettiririm. Öyle bir âşığımdır.

Nasıl biri seni etkiler?

- Eğlenceli ve zeki. Bir de auralı insanlar, yani o şeytan tüyü olan insanlar beni etkileyebilir.

Şu an birisi var mı hayatında?

- Yok. Çok çalışıyoruz. İleride belki bakarız.





DÜNYAYA AÇILMAK İSTİYORUM

Oyunculukta en büyük hayalin ne?

- Kendime has olmak istiyorum. Ceren Ayruk denince akla iyi ve nitelikli işler gelsin istiyorum. Kendi potansiyelimin en iyisinde olmak istiyorum. Oyunculukta yol aldıktan sonra ileride bir şeyler yazmak istiyorum. Özellikle de komedi alanında... Bir de globalde bir iş yapmak istiyorum. Çünkü hep ilgim vardı yabancı dile, yabancı dünyalara. Oralara da açılmak istiyorum. Tahmin ettiğimden daha iyi şeyler olacak inancıyla yaşıyorum. Çünkü hep öyle oldu. Ona inanırsan öyle oluyor.

MEZAR BAŞINDA AĞLADIĞIM SAHNE ÇOK ZORDU

* Oyunculuk mesleğinin özel hayatına yansıyan zor tarafları neler?

- Çok fazla insan sizin hakkınızda yorum yapıyor. Çoğu yanlış çıkarımlar oluyor. O açıdan çok fazla şeye maruz kalmak insanın psikolojisini biraz zorluyor. Bir de psikolojik açıdan bazı ağır sahneler çekiyoruz, onlarla baş etmek de zor geliyor bazen. Şu an onlarla baş etmeyi öğrendiğim süreçteyim.

Yapılan yorumlara bakmamaya çalışıyorum veya gerçekten düşüncesine güvendiğim insanlara danışarak atlatıyorum. Ağır sahneleri de bana iyi gelecek şeyleri keşfederek, yeni bir şeyler öğrenerek aşıyorum.

* Dizide duygusal olarak seni en zorlayan sahne hangisiydi?

- Kardeşimin aslında ölmüş olduğunu öğrendiğim, mezar başında ağladığım sahne gerçekten çok zor oldu benim için. Sonuçta ben o karakteri günün çok uzun saatleri yaşıyorum.

Oyuncuların terapiye gitmesi gerektiğine inanmaya başladım. O yüzden ben de kendimi şu anda bunlarla nasıl baş edebilirim diye düşünerek geliştirmeye çalışıyorum.