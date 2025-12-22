'Annemizin bir kitap yazmadığı kalmıştı' Çağla Şıkel'in duygusal anları...

Haberin Devamı

Manken, oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel, ilk kitabı ‘Sen Hâlâ Annenin Kızısın’ için önceki gün İstinyePark’taki D&R mağazasında imza günü düzenledi.

Şıkel’i etkinlikte oğulları Uzay ve Kuzey ile ablası Berna Şıkel Filcan da yalnız bırakmadı. Etkinliğin gördüğü ilgi karşısında duygusal anlar yaşayan ünlü manken, “Ben zaten duygularını yoğun yaşayan biriyim. Söz konusu çocuklarım, ailem ve bu kadar sevilmek olunca çok daha duygusal oluyorum” dedi.

2 YIL UĞRAŞTIM

Annelik ve kadınlık deneyimlerini, hayal kırıklıklarını, kendini tanıma çabasını ve zihinsel farkındalık yolculuğunu kaleme alan Çağla Şıkel, kitabını 2 yılda tamamladığını söyledi:

Haberin Devamı

“İlk kez yaşadığım bir heyecan. Yazar değilim ama kendimi anlatabilme konusunda iyiyim. Yazabileceğime hiç inanmamıştım aslında. Kitabın her sayfasında kendi ruhum, kendi cümlelerim olsun diye 2 yıl uğraştım. Yazmak o yüzden kolay olmadı. Ama yakın çevremden ‘Kitabı okurken, sanki sen bize okuyormuşsun gibi hissediyoruz’ yorumları aldım. Benim için önemli olan buydu. Çok mutluyum. Burada bu kalabalığı görmek ve sevgiyi hissetmek de tarifsiz bir his.”

HER ŞEYİ YAPIYOR

Çağla Şıkel’in büyük oğlu Kuzey Altuğ, kitabı nasıl bulduğu sorulunca “Henüz okuyamadım ama eminim ki annem tüm içtenliğiyle yazmıştır. Bundan hiç şüphem yok” dedi.

Uzay Altuğ da “Annem her şeyi yapıyor, bir kitap yazmadığı kalmıştı, onu da yaptı. Annemle gurur duyuyorum. Eminim bu kitabı da her işte olduğu gibi kusursuz yazmıştır” diye konuştu. Çağla Şıkel oğullarının bu cümleleri karşısında duyusal anlar yaşadı.