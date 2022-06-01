'Annem kemoterapi görüyor' Edis'in gözyaşları...

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Harbiye Açıkhava’da üç gün üst üste vereceği konser serisinin ikinci gününde sahneye çıkan Edis, sevenleriyle bir araya geldi.

Hayranlarıyla beraber sevilen şarkılarını seslendiren yakışıklı popçu babasını görünce duygusal anlar yaşadı.

Babasını ilk kez tek başına gördüğünü söyleyen Edis, annesinin İzmir’de kanser tedavisine devam ettiğini sevenleriyle paylaştı.

Annesi Sevil Görgülü’nün son kemoterapisini aldığını, sağlığına kavuşmasına çok az kaldığını belirten Edis, 'Ağlayarak konseri mahvettim. Böyle çok ağlayan biri değilim ama son altı ayımız çok zor geçti, ailecek bizim… Çünkü annem yok şu an İzmir’de son kemoterapisini alıyor bitiriyoruz artık. Her şey bitti. Babamı şimdi yalnız görünce duygulandım' dedi.

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Sevenleri Edis'e alkışlarla destek oldu.