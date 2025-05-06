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Annem kanser tedavisi görüyor

Güncelleme Tarihi:

#Nilperi Şahinkaya#Meltem Vural#Tolga Akış
Annem kanser tedavisi görüyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2025 10:32

Nilperi Şahinkaya önceki gün Bebek’te annesi Meltem Vural’la yürüyüş yaparken görüntülendi.

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Vural yüzünü gizlerken, ünlü oyuncu “Annem 1.5 yıldır kanser tedavisi görüyor. Çekilmek istemiyor” dedi.

Şahinkaya, gündemindeki projeler sorulunca şöyle konuştu: “Çok yakında ‘Gelin Takımı 2’yi çekeceğiz. Çekimler Fethiye’de olacak. Hem iş hem tatil yapacağız. Çekimler bitince de tatile çıkarım. Bodrum’a gitmeyi düşünüyorum.” (Deniz BOY)

Annem kanser tedavisi görüyor

Evlilik yolunda

2021’de nikâh masasına oturduğu Zeynep Bastık’tan 1 yıl sonra boşanan menajer Tolga Akış, yeniden evlilik yolunda. Akış, sevgilisi Gizem Kaya’ya Lizbon’da evlenme teklif etti. Dijital içerik üreticisi Gizem Kaya, o anları Instagram hesabında “Hayatımın en kolay eveti” notuyla paylaştı.

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Annem kanser tedavisi görüyor

At sırtında Kapadokya

“Hayatımın aşkı” dediği Brezilyalı model Marlon Teixeira ile ilişkisini noktaladığı haberleriyle gündeme gelen Şeyma Subaşı, tatil için Kapadokya’ya gitti. Sıcak hava balonlarını izleyen ünlü isim, ayrıca bölgeyi at sırtında dolaştı. Subaşı, keyifli tatilinin fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı.

Annem kanser tedavisi görüyor

Romantik teklif

“Hayatımın aşkı” dediği Brezilyalı model Marlon Teixeira ile ilişkisini noktaladığı haberleriyle gündeme gelen Şeyma Subaşı, tatil için Kapadokya’ya gitti. Sıcak hava balonlarını izleyen ünlü isim, ayrıca bölgeyi at sırtında dolaştı. Subaşı, keyifli tatilinin fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı.

Annem kanser tedavisi görüyor

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nilperi Şahinkaya#Meltem Vural#Tolga Akış

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