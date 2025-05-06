Annem kanser tedavisi görüyor

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Vural yüzünü gizlerken, ünlü oyuncu “Annem 1.5 yıldır kanser tedavisi görüyor. Çekilmek istemiyor” dedi.

Şahinkaya, gündemindeki projeler sorulunca şöyle konuştu: “Çok yakında ‘Gelin Takımı 2’yi çekeceğiz. Çekimler Fethiye’de olacak. Hem iş hem tatil yapacağız. Çekimler bitince de tatile çıkarım. Bodrum’a gitmeyi düşünüyorum.” (Deniz BOY)

Evlilik yolunda

2021’de nikâh masasına oturduğu Zeynep Bastık’tan 1 yıl sonra boşanan menajer Tolga Akış, yeniden evlilik yolunda. Akış, sevgilisi Gizem Kaya’ya Lizbon’da evlenme teklif etti. Dijital içerik üreticisi Gizem Kaya, o anları Instagram hesabında “Hayatımın en kolay eveti” notuyla paylaştı.

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At sırtında Kapadokya

“Hayatımın aşkı” dediği Brezilyalı model Marlon Teixeira ile ilişkisini noktaladığı haberleriyle gündeme gelen Şeyma Subaşı, tatil için Kapadokya’ya gitti. Sıcak hava balonlarını izleyen ünlü isim, ayrıca bölgeyi at sırtında dolaştı. Subaşı, keyifli tatilinin fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı.

Romantik teklif

“Hayatımın aşkı” dediği Brezilyalı model Marlon Teixeira ile ilişkisini noktaladığı haberleriyle gündeme gelen Şeyma Subaşı, tatil için Kapadokya’ya gitti. Sıcak hava balonlarını izleyen ünlü isim, ayrıca bölgeyi at sırtında dolaştı. Subaşı, keyifli tatilinin fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı.