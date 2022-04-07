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'Yasak Elma' dizisinde 'Yıldız' karakterine hayat veren oyuncu Eda Ece'nin ailesi koronavirüse yakalandı. Büyük bir üzüntü yaşayan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ailesinin sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi.

"ANNEM İYİ, BABAM DAHA İYİ OLACAK"

Instagram hesabından aile fotoğrafını paylaşan Ece, "Annem ve babam, bu hayattaki en değerli varlıklarım. Arayan soran herkese teşekkür ederim, annem iyi, babam da iyi olacak. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK

Eda Ece'nin paylaşımının altına dostlarından destek mesajları geldi. Çok sayıda ünlü isim ünlü oyuncuya 'geçmiş olsun' mesajlarını iletti.