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Anneden ilişkiye onay çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#Hande Erçel#Hakan Sabancı#Arzu Sabancı
Anneden ilişkiye onay çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 08:24

Arzu Sabancı, oğlu Hakan Sabancı’nın Hande Erçel’le ilişkisini onayladığını Instagram yorumuyla gösterdi. Konuyla ilgili yorumlar, ünlü oyuncuyu gülümsetti.

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PAYLAŞIMA KALBİNİ BIRAKTI

Hande Erçel ve Hakan Sabancı geçtiğimiz günlerde Sima Tarkan-Mark Başoğlu çiftinin İtalya’daki düğününe katıldı. Erçel, düğünden fotoğraflarını Instagram sayfasında yayınladı.

Oğlu Hakan Sabancı’nın Hande Erçel’le ilişkisine onay verip vermediği merak edilen Arzu Sabancı, oyuncunun o paylaşımının altına kalp emojisiyle yorum yaptı.

Anneden ilişkiye onay çıktı

BENİ BÖYLE MUHABBETLERE SOKMAYIN

Reklam yüzü olduğu Emotion’ın davetinde muhabirlerle bir araya gelen Hande Erçel’e “O mesaj ‘geline onay verdi’ şeklinde yorumlandı, bu konuda ne diyeceksiniz?” sorusu yöneltildi.

Soru, ünlü oyuncuyu güldürdü. Söze “Arkadaşlar lütfen” diye başlayan Erçel, “Beni hiç böyle muhabbetlere sokmayın” demekle yetindi.

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UMARIM GÜZEL OLUR

Şimdilerde yeni bir projeyle ilgilendiğini açıklayan Hande Erçel, “Şu an okuduğum bir iş var ama tam netleşmedi. İçime sinmesi ve karakteri sevmem önemli. Okuduğum projedeki karakter de enerjimi yükselten, bıcır bıcır bir kız. Uzun zamandır böyle bir iş istiyordum, umarım güzel olur” dedi.

Güzel oyuncu, “Mesleğinizde Türkan Şoray kanunlarınız var mı?” sorusuna da “Mesleki tabularım yok ama olana saygı duyarım” yanıtını verdi.

 

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#Hande Erçel#Hakan Sabancı#Arzu Sabancı

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