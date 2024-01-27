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Anneden evladına son bakış... Hülya Yiğitalp'in uzay mühendisi oğlu Yiğit Tokbey Adana’da toprağa verildi

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#Hülya Yiğitalp#Yiğit Tokbey#Cenaze
Anneden evladına son bakış... Hülya Yiğitalpin uzay mühendisi oğlu Yiğit Tokbey Adana’da toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 08:19

SANATÇI ve eski manken Hülya Yiğitalp’in, ABD’de motosiklet kazasında yaşamını yitiren uzay mühendisi oğlu Yiğit Tokbey’in (31) cenazesi, memleketi Adana’ya getirildi. Elon Musk’un sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’te çalışan Tokbey, son yolculuğuna uğurlandı.

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ABD’li milyarder Elon Musk’ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’te çalışan kıdemli fırlatma mühendisi Yiğit Tokbey, 17 Ocak’ta Kaliforniya’da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Anneden evladına son bakış... Hülya Yiğitalpin uzay mühendisi oğlu Yiğit Tokbey Adana’da toprağa verildi

Otopsi ve hukuki işlemlerin ardından Tokbey’in cenazesi, hava yoluyla memleketi Adana’ya getirildi.

Anneden evladına son bakış... Hülya Yiğitalpin uzay mühendisi oğlu Yiğit Tokbey Adana’da toprağa verildi

Tokbey, babaevinde helallik alındıktan sonra Kabasakal Mezarlığı’na götürüldü.

Anneden evladına son bakış... Hülya Yiğitalpin uzay mühendisi oğlu Yiğit Tokbey Adana’da toprağa verildi

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Cenazeye annesi, eski manken ve sanatçı Hülya Yiğitalp, iş insanı babası Rifat Tokbey, kardeşleri Fırat ve Asya Tokbey ile çok sayıda kişi katıldı.

Anneden evladına son bakış... Hülya Yiğitalpin uzay mühendisi oğlu Yiğit Tokbey Adana’da toprağa verildi

Tokbey’in ailesi, cenazede güçlükle ayakta durup, birbirlerine ve yakınlarına sarıldı. Hülya Yiğitalp, Rifat Tokbey ve vatandaşların taşıdığı oğlunun tabutuna dokunup ağladı. Yiğit Tokbey, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Anneden evladına son bakış... Hülya Yiğitalpin uzay mühendisi oğlu Yiğit Tokbey Adana’da toprağa verildi


SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan, ABD’de devam eden soruşturmada Tokbey’in motosikletiyle ilerlerken bilinmeyen nedenle yoldan çıktığı belirtildi. Tokbey’e, başka araçların çarpmış olabileceği ifade ediliyor. 

Anneden evladına son bakış... Hülya Yiğitalpin uzay mühendisi oğlu Yiğit Tokbey Adana’da toprağa verildi

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#Hülya Yiğitalp#Yiğit Tokbey#Cenaze

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