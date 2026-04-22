×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK İLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Anne ve oğlun dava zaferi

Güncelleme Tarihi:

Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2026 10:56

Sezen Aksu ile oğlu Mithat Can Özer, söz yazarı ve bestecisi oldukları ‘Yeni ve Yeni Kalanlar’ şarkısının Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Teknik Yapı Anonim Şirketi’nin izinsiz olarak reklam filminde kullandığını iddia etti.

Haberin Devamı

7 yıldır İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada karar açıklandı.

Sezen Aksu ile oğlu, davayı kazandı. İki şirketi 55 bin lira tazminata hükmeden mahkeme, bu tazminatı 7 yıllık faiziyle ödemesine karar verdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!