Anne ve oğlun dava zaferi

Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2026 10:56
Sezen Aksu ile oğlu Mithat Can Özer, söz yazarı ve bestecisi oldukları ‘Yeni ve Yeni Kalanlar’ şarkısının Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Teknik Yapı Anonim Şirketi’nin izinsiz olarak reklam filminde kullandığını iddia etti.
7 yıldır İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada karar açıklandı.
Sezen Aksu ile oğlu, davayı kazandı. İki şirketi 55 bin lira tazminata hükmeden mahkeme, bu tazminatı 7 yıllık faiziyle ödemesine karar verdi.