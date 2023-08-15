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Anne ve babası nikaha katılmadı... 'Bunu yapmazsam içimde kalırdı'

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#Tuğçe Tayfur#Ferdi Tayfur#Necla Nazır
Anne ve babası nikaha katılmadı... Bunu yapmazsam içimde kalırdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 12:57

Tuğçe Tayfur dört ay önce tanıştığı Muhammet Aydın ile dün nikah masasına oturdu. Ünlü isim törende annesinin gelinliğini giydi. Sivas'a gelin giden Tayfur'un ilk işi soyadını ve bağlı olduğu ili değiştirmek oldu.

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Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur üçüncü kez nikah masasına oturdu.

Nişanlısı Burak Kalfa ile sıkıntılı günler geçiren Tayfur aradığı aşkı buldu. Dört ay önce Muhammet Aydın ile tanışan Tayfur dün sade bir törenle dünyaevine girdi.

Sivas'a gelin giden şarkıcı, ilk iş olarak soyadını değiştirdi. Arından e-devlet hesabındaki yeni kayıtlı olduğu ilin fotoğrafını paylaştı.

Anne ve babası nikaha katılmadı... Bunu yapmazsam içimde kalırdı

Evlenmeden önce Sivas'a gelin gidiyorum diyen Tayfur, 'Paşa Kocacım' şarkısıyla yaptığı paylaşıma 'Bunu yapmazsam içimde kalırdı' notunu düştü.

Öte yandan sade bir törenle evlenen Tuğçe Tayfur'u annesi Necla Nazır ve babası Ferdi Tayfur bu özel gününde yalnız bıraktı.

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Anne ve babası nikaha katılmadı... Bunu yapmazsam içimde kalırdı

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın nikaha katılmaması merak uyandırdı.

Tuğçe Tayfur evlendiğini 'doğru duvar yıkılmaz' paylaşımıyla duyurmuştu:

DOĞRU DUVAR YIKILMAZ

'Ciddi bir şeyler yazıp yazıp siliyorum ama o kadar mutluyum ve çok uzun zaman sonra o kadar kendim gibiyim ki ciddi bir şeyler yazamayacağım. Bizler ne kadar planlar yapsak da sonunda Allah'ın dediği oluyor. Elhamdülillah Allah seni bana gönderdi, ne de güzel etti. Muhammet Aydın tabii sana ne ithamda bulundular ama bir kulağımızdan girdi bir kulağımızdan çıktı. Çünkü doğru duvar yıkılmazdı. Allah için seni çok seviyorum. Tuğçe Aydın'a 'merhaba' diyelim canlarım. Allah her isteyene de nasip etsin. Yanımda olduğunuz her gün için teşekkür ederim.'

 

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#Tuğçe Tayfur#Ferdi Tayfur#Necla Nazır

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