Anne ve babanın en zor vedası! Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı

Genç yaşta, ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Leyla Mizrahi dün toprağa verildi.
Mizrahi için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde cenaze namazı kılındı.
Mizrahi’nin çok sevdiği beyaz papatyalara sarılı tabutu eşi Ralfi Mizrahi ve babası Kemal Aktaş’ın omuzlarında cami avlusuna getirildi.
Anne Özlem Adalı ve Kemal Aktaş, kızının tabutunu sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.
Leyla Mizrahi’nin eşi Ralfi Mizrahi, annesi Özlem Adalı, babası Kemal Aktaş ve yakınları taziyeleri kabul etti.
Cenazeye Ralf Tezman, Serdar Adalı, İbrahim Kutluay, Oğulcan Engin, Levent Kızıl, Emel Müftüoğlu, Saba Tümer, Altay gibi çok sayıda isim katıldı.
Leyla Mizrahi’nın cenazesi öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı’na defnedildi.