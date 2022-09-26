Anne-kız düeti... 'Sonunda bunu da yaptım'

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Zuhal Olcay, Dada Salon Kabarett’in yeni sezon açılışını yaptı. Konserde ünlü sanatçı, dünden bugüne sevilen şarkılarını arka arkaya seslendirdi. Olcay’ı izleyenler arasında kızı Ceren Olcay da vardı.

Gece boyunca annesine eşlik eden Ceren Olcay’a, Zuhal Olcay mikrofonu uzattı. “El Gibi” şarkısına eşlik eden Ceren Olcay’ın sesi izleyiciler tarafından çok beğenildi.



Ceren Olcay, annesine eşlik ettiği anları sosyal medya hesabından “sonunda bunu da yaptım” diyerek paylaştı.

İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN ANNELERİ...

Sahne, sanat ve sinema dünyasının ünlülerine dair her şey merak ediliyor... Yaşadıkları evlerden tutun da giydikleri kıyafetlere kadar her bir detay takipçilerinin yakın markajında. Bir de aileleri var merak konusu olan...Kim kimin kızı, kim kimin annesi... İşte magazin dünyasının anne kızları!

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İşte ünlü isimlerin hayatındaki 'en özel' kadınlar...

Güzellikleri anneden!

Geçtiğimiz yıl Miss Turkey yarışmasına katılan ve birinci olan Dilara Korkmaz Miss Turkey 2022 finallerine katılan isimler arasındaydı.

Güzellik tacını devretmek için törende hazır bulunan Korkmaz'a 2010 yılında Miss Turkey'e katılan ve dördüncü olan ablası Dilay Korkmaz ile annesi Sema Sayımlarer eşlik etti.

Korkmaz kardeşleri görenler güzellikleri anneden yorumunda bulundular.

GÜZELLİĞİ ANNESİNDEN TESCİLLİ!

1970 Türkiye Güzeli Hülya Cündübeyoğlu'nun kızı Ebru Cündübeyoğlu anne ve babasıyla birlikte çekildiği fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

Annesinin izinden giden ve 1992 yılında katıldığı yarışmayla güzelliğini tescillenen Ebru Cündübeyoğlu'nun 'O zaman renk' notuyla yayınladığı fotoğrafa beğeni yağdı.

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Ebru Cündübeyoğlu'nun güzelliği, genetik ve aileden tescilli. 1970 Türkiye Dördüncü Güzeli Hülya Cündübeyoğlu, 1993 Türkiye Dördüncü Güzeli seçilen Ebru Cündübeyoğlu'nun annesi.

ANNESİNİN KOPYASI

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün annesinin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Anne-kızın benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

ANNEME BENZİYOR MUYUM?

Şebnem Çapa 17 yaşında çekilen fotoğrafını kızı Ceylan'ın aynı yaştaki fotoğrafı ile karşılaştırdı.

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Anne Çapa, fotoğrafın altına "İkimizde 17 benziyor muymuşuz?" notunu düştü.

ANNEM VE BEN

Şarkıcı İrem Derici, Instagram hesabından annesiyle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcının annesiyle olan benzerliği dikkat çekti. Annesi Jale Ediz ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Derici, "Annem ve ben" notunu düştü.

'ANALI-KIZLI'

Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu annesi Süheyla Hanım ile birlikte çekilen fotoğraflarına Instagram sayfasında yer verdi. Bekiroğlu'nun "analı- kızlı" mesajıyla yaptığı bu paylaşımına hem beğeni hem de yorum yağdı.

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Bekiroğlu ile annesi Süheyla Hanım'ın genç görünümü ve ikisinin birbirine benzerliği de takipçilerinin gündeminde ilk sıraya yerleşti.

Bir takipçi "Ayırt etmek zor. Anne kendinden kopyalamış" yorumunu yaparken bir başka takipçi de "Uygulama ile kendini yaşlandırmış sandım. Bu nasıl benzerlik" diye yazdı.



SANKİ KOPYASI

Burak Özçivit ile evli olan Farhiye Evcen'in, annesi Hatime Evcen'in gençlik yıllarına benzerliği şaşkınlık yarattı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Evcen'in olgunlaştıkça annesine daha çok benzeyeceği yorumunu yaptı.

GURBETÇİ AİLE

Evcen'in annesi Hatime Hanım ve babası Ramazan Bey, Almanya'nın Solingen kentinde yaşayan gurbetçi bir aileydi. Evcen de 1986 yılında orada dünyaya geldi.

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IRKÇI SALDIRILAR SIRASINDA ZOR ZAMANLAR

Fakat çocukluğu o dönemde zirveye çıkan ırkçı saldırılar nedeniyle zor geçti. Öyle ki, Solingen'te yaşayan Türklerin evleri, ırkçılar tarafından ateşe verilmeye başlanınca, Evcen'in babası Ramazan Bey ailesini korumak ve dikkat çekmemek için geceleri evin ışıklarını hep kapalı tuttu.

ANNESİ KARİYERİNE DE DESTEK OLDU

Evcen, Yaprak Dökümü dizisiyle şöhrete kavuştu. Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti Evcen. Yani annesi onu hayatının bu önemli dönemecinde de yalnız bırakmadı, destek oldu.

ANNE SEVGİSİNİ SIK SIK İFADE EDİYOR

Fahriye Evcen annesine olan büyük sevgisini özellikle Anneler Günü paylaşımlarında sosyal medya üzerinden de dile getiriyor.

ABLA - KARDEŞ GİBİ

Amine Gülşe, annesinin doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı. Gülşe'nin annesine olan benzerliği dikkat çekti...

Amine Gülşe, fotoğrafın altına "Doğum günün kutlu olsun anneciğim... iyi ki doğdun, iyi ki varsın nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu senelere birlikte.. Seni inanılmaz çok seviyorum... Allah seni başımızdan eksik etmesin, Amin" notunu düştü.