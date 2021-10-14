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Anlaşmalı boşanma nasıl olur, ne kadar sürer?

#Anlaşmalı Boşanma#Boşanma Davası#Boşanma Davası Nasıl Açılır
Anlaşmalı boşanma nasıl olur, ne kadar sürer

Anlaşmalı boşanma, tarafların birbiriyle anlaşarak evliliklerini sonlandırmak üzere mahkemeye yapmış olduğu başvuruyu ifade etmektedir. Anlaşmalı boşanma davası, belirli koşulları içerisinde barındırabilmektedir. Her iki tarafın da uzlaşıya varması bu koşullardan en temelini oluşturmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası genellikle çok kısa sürmektedir. Bunun temel nedeni ise tarafların uzlaşı ortamı oluşturması kaynağıdır. İşte, anlaşmalı boşanma süreci hakkında bazı bilgiler

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Anlaşmalı boşanma davası, boşanma davalarının bir çeşididir. Anlaşmalı boşanma için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası açmak için diğer şartların da sağlanması gerekecektir. Peki, Anlaşmalı boşanma nasıl olur, ne kadar sürer? İşte, o detaylar

 Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

 Boşanma davalarına bakan mahkeme "Aile Mahkemesi"dir. Ancak henüz Türkiye'nin her yerinde Aile Mahkemeleri bulunmamaktadır. Bu nedenle Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde "Aile Mahkemesi Sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemeleri" bu davalara bakarlar.

 Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

 Anlaşmalı boşanma davası açmak için eşler birlikte hareket ederek dava dilekçesini yazar ve mahkemeye müracaat ederek davalarını açarlar. İkinci seçenek ise her iki eş ayrı ayrı Avukatlara vekaletname vermek suretiyle bu şekilde davalarını açabilirler.

 Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

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 Anlaşmalı boşanma davalarının süresi "Yargıda Hedef Süre İlkesi" gereği en fazla 365 gün olabilir. Ancak eğer dava avukatlar ile takip ediliyorsa, anlaşmalı boşanma sürecini olabilecek en kısa sürede sonlandırmak için çaba sarf edilecektir.

 Her ilde ya da ilçedeki mahkemelerin iş yoğunluğu ve benzer unsurlar da dikkate alındığında normal şartlar altında anlaşmalı boşanmaların 30 gün ile 90 güne kadar bir sürede sonlandırılabileceğini söylemek mümkündür.

 Anlaşmalı Boşanma Davası Açma Şartları

 Eşlerin anlaşmalı boşanma davası açabilmeleri için mutlaka bazı temel konularda anlaşmaya varmış olmaları gerekir. Hatta bunu anlaşma protokolüne döküp mahkemeye sunmaları da gerekebilecektir. Örneğin, ortak çocuk ya da çocukları varsa çocuğun veya çocukların velayeti konusunda anlaşmaya varmış olmaları gerekir. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için anlaşmaya varmaları gereken konu başlıkları şunlardır:

Tazminat talep etme konusunda anlaşmaya varılmış olmalıdır.

Nafaka isteyen eşin nafaka talebi hangi tutar üzerinden kabul edilmişse bu husus da anlaşma protokolüne geçirilmelidir.

Eğer ortak bir çocuk veya çocuklar varsa velayet konusu gündeme gelir. Çocuklar 18 yaşından küçükse eğer mahkeme çocuğun ya da çocukların velayetini anne ya da babadan birine verir. Velayet konusunda eşler anlaşmaya varmış olmalıdır.

Boşanan kadın, evlilik birliği devam ederken kocanın soyadını kullanmış ve örneğin, mesleği gereği artık bu soyadı ile biliniyorsa, soyadını kullanmayı sürdürmek isteyebilir. İşte boşanan eşler soyadının kullanımı konusunda da anlaşmaya varabilirler.

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Eşlerin evlilik birliği içerisinde edindikleri mal varlıkları varsa bu malların paylaşımı konusunda da anlaşmaları gerekir. Bu anlaşmanın şeklini yazılı hale getirip mahkemeye sunmaları zorunludur.

Anlaşmalı boşanma için başvurulmuş olsa da Aile Mahkemeleri duruşma günü vererek duruşma yapmaktadırlar. Bu duruşmada her eş ayrı ayrı birer tanık getirmek zorundadır. Mahkemeler anlaşmalı boşanma davalarında da tanık delilini aramaktadırlar.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açma Ücret ve Masraflar

 Anlaşmalı boşanma davasının mahkeme veznesine yatırılacak harç tutarı her yıl değişmektedir. Çünkü o yıl içerisinde alınacak harç miktarları yasa ile belirlenmektedir. 2021 yılı için boşanma davası açmak için ödenmesi gereken harç masraf ve giderleri ortalama olarak 450-TL ile 550-TL arasında değişmektedir.

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 Anlaşmalı boşanma davası için hukuki yardım almak istenirse bir Avukatlık bürosuna başvurmak gerekir. Avukatlık hizmeti için Avukata ödeyeceğiniz Avukatlık ücreti tamamen sizinle Avukatınız arasındaki anlaşmaya ve davanın niteliğine bağlıdır. Fakat yasa gereği Avukatlar da Asgari Avukatlık Ücret Tarifesinin altında bir tutarla anlaşamazlar. Boşanma davası için 2021 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen Avukatlık ücreti tutarı 4.080,00-TL olarak belirlenmiştir. Bunun dışında her davanın ve her boşanmanın kendine özgü durumu ve masrafları olabilmektedir.

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