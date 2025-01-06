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Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine girdi! 'Bırak babam mezarında rahat uyusun'

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#Ankaralı Turgut#Turgut Karataş#Eylem Boran
Ankaralı Turgutun çocukları birbirine girdi Bırak babam mezarında rahat uyusun
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 12:28

Akciğer kanseri nedeniyle Aralık ayında hayatını kaybeden Ankaralı Turgut’un kızları birbirine girdi. Ünlü türkücünün vefatının ardından çocukları arasında 'mezar taşı' krizi yaşandı.

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Geçtiğimiz aylarda mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvuran Ankaralı Turgut, kanser olduğunu öğrenmiş ve tedaviye başlamıştı. Uzun süre yoğun bakımda yatan Karataş, 61 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü türkücü Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

ÇOCUKLARINI REDDETMİŞTİ

5 çocuk babası Ankaralı Turgut vefatından önce çocuklarıyla sorun yaşamış, Eylem Boran dışında diğer  çocuklarını vefasızlıkla suçlamıştı.

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‘BIRAK MEZARINDA RAHAT UYUSUN’

Ünlü türkücünün çocukları bir kez daha karşı karşıya geldi. Eylem Boran babasının mezar taşına 'Canım babam' yazdırdı.

Ankaralı Turgutun çocukları birbirine girdi Bırak babam mezarında rahat uyusun

Diğer kardeşleri bu duruma itiraz etti. Özlem Sülü, mezarlığa gidip yazıyı 'Canım babamız' olarak değiştirdi ve şu açıklamayı yaptı;

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'Sadece senin babam değil, onun beş evladı var. Sen 'Babam' yazdırdıkça ben 'Babamız' yazdıracağım. Bırak da babam mezarında rahat uyusun'

Ankaralı Turgutun çocukları birbirine girdi Bırak babam mezarında rahat uyusun

‘BABAMI KANSER YIKMADI’

Eylem Boran ise yaptığı paylaşımda kardeşlerini suçlayıp şu ifadeleri kullandı, 'Babamın dirisiyle oynadınız, ölüsüyle oynatmam. Babam bugün topraktaysa bu sizin eseriniz. Babamı kanser yıkmadı, sizin nankörlüğünüz yıktı. 15 gündür mezara gelmeyenler bugün gelip mezar taşındaki yazıyı değiştiremez'

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#Ankaralı Turgut#Turgut Karataş#Eylem Boran

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