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Ankaralı Turgut isyan etti: Yardıma göz diken evlatlarım… Baba parasıyla damat besliyoruz!

Güncelleme Tarihi:

#Ankaralı Turgut#Turgut Karataş#Tedavi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 15:16

Ünlü türkücü Ankaralı Turgut bir süredir kanserle mücadele ediyor. 1,5 ayda 13 kilo veren şarkıcı sosyal medya hesabından çocuklarına isyan etti: Yardım paralarına göz diken evlatlarımı reddettim!

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Ankaralı Turgut adıyla tanınan Turgut Karataş, mide ağrısıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi.

Hastalık sürecince zayıflayan ve maddi olarak zor günler geçiren şarkıcı akıllı ilaç tedavisine başlayamadı.

Kızının evine taşınan Karataş'a dostları ve sevenleri destek oldu. Ankaralı Turgut için yardım parası toplandı.

Ankaralı Turgut isyan etti: Yardıma göz diken evlatlarım… Baba parasıyla damat besliyoruz

'BABA BARASIYLA DAMAT BESLİYORUZ'

Verilen desteğin kendisine ulaşmadığını söyleyen türkücü, çocuklarına isyan etti: "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Bana toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!"

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#Ankaralı Turgut#Turgut Karataş#Tedavi

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