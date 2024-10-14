Ankaralı Turgut isyan etti: Yardıma göz diken evlatlarım… Baba parasıyla damat besliyoruz!

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Ankaralı Turgut adıyla tanınan Turgut Karataş, mide ağrısıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi.

Hastalık sürecince zayıflayan ve maddi olarak zor günler geçiren şarkıcı akıllı ilaç tedavisine başlayamadı.

Kızının evine taşınan Karataş'a dostları ve sevenleri destek oldu. Ankaralı Turgut için yardım parası toplandı.

'BABA BARASIYLA DAMAT BESLİYORUZ'

Verilen desteğin kendisine ulaşmadığını söyleyen türkücü, çocuklarına isyan etti: "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Bana toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!"