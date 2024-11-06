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AnkaralÄ± Turgut hayatÄ±nÄ± mÄ± kaybetti? KÄ±zÄ±ndan açÄ±klama...

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#AnkaralÄ± Turgut#Eylem Boran#Vefat
AnkaralÄ± Turgut hayatÄ±nÄ± mÄ± kaybetti KÄ±zÄ±ndan aÃ§Ä±klama...
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 06, 2024 09:38

Uzun sÃ¼redir kanserle mÃ¼cadele eden ve dÃ¼n entÃ¼be edilen AnkaralÄ± Turgut'un hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi iddia edildi.

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hurriyet.com.tr'nin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼ tÃ¼rkÃ¼cÃ¼nÃ¼n kÄ±zÄ± Eylem Boran, "Sosyal medyada Ã§Ä±kan haberler doÄŸru deÄŸil. Babam yoÄŸun bakÄ±mda, durumu kritik ama ÅŸuan Ã¶yle bir ÅŸey yok." dedi.Â 

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AnkaralÄ± Turgut hayatÄ±nÄ± mÄ± kaybetti KÄ±zÄ±ndan aÃ§Ä±klama...

"TOPLANAN PARALARI ALMAK Ä°STÄ°YORLAR"

HastalÄ±k sÃ¼recince zayÄ±flayan ve maddi olarak zor gÃ¼nler geÃ§iren ÅŸarkÄ±cÄ± akÄ±llÄ± ilaÃ§ tedavisine baÅŸlayamadÄ±.

KÄ±zÄ±nÄ±n evine taÅŸÄ±nan KarataÅŸ'a dostlarÄ± ve sevenleri destek oldu. AnkaralÄ± Turgut iÃ§in yardÄ±m parasÄ± toplandÄ±.

Verilen desteÄŸin kendisine ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen tÃ¼rkÃ¼cÃ¼, Ã§ocuklarÄ±na isyan etti: "27 senedir benim param ile geÃ§iniyorlar, hiÃ§ kendileri para kazanmÄ±ÅŸ mÄ±? Baba parasÄ±yla damat besliyoruz! OÄŸlum, Ã–zlem, Hasret hepsi aynÄ±... Bunlar Ã§ete olmuÅŸ. HiÃ§ helal para yemiÅŸler mi? Toplanan ilaÃ§ paralarÄ±nÄ±, beni tehdit edip almak istiyorlar. BunlarÄ± herkes bilsin!"

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#AnkaralÄ± Turgut#Eylem Boran#Vefat

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