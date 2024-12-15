Ankaralı Turgut hayatını kaybetti

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Mide ağrısı nedeniyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenen Ankaralı Turgut bir süre tedavi olmuş daha sonra taburcu edilmişti. Tekrar durumu ağırlaşan türkücü yoğun bakıma alınmıştı.

Durumu kritik olan ünlü türkücü sevenlerinden dua istemişti.

Ankaralı Turgut'un kızı bugün babasının vefat ettiğini şu sözlerle duyurdu: "Babam Ankaralı Turgut'u kaybettik. Cenazesi yarın, öğle namazında Mamak Ortaköy mezarlığında."

DOSTLARI DESTEK OLDU

Televizyon ve sahne hayatına bir süre ara veren Ankaralı Turgut mide ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi.

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EVLATLARINI REDDETTİ

Hastalık sürecince zayıflayan ve maddi olarak zor günler geçiren şarkıcı akıllı ilaç tedavisine başlayamadı.

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Kızının evine taşınan Karataş'a dostları ve sevenleri destek oldu. Ankaralı Turgut için yardım parası toplandı.

Verilen desteğin kendisine ulaşmadığını söyleyen türkücü, 'Benim hastane param ile geçiniyorlar. Baba parasıyla damat besliyoruz.' sözleriyle çocuklarını reddetti.