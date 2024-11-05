Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı... Durumu kritik!

Haberin Devamı

Ankaralı Turgut adıyla tanınan Turgut Karataş, mide ağrısıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi.

Kısa sürede 13 kilo veren ve zor günler geçiren Ankaralı Turgut'un entübe edildiği açıklandı.

"DURUMU KRİTİK"

Türkücünün menajeri Murat Boran, yaptığı açıklamada "Dün akşam acile kaldırdık, entübe edildi. Doktorlar durumunun kritik olduğunu söyle. Onun için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TOPLANAN PARALARI ALMAK İSTİYORLAR"

Hastalık sürecince zayıflayan ve maddi olarak zor günler geçiren şarkıcı akıllı ilaç tedavisine başlayamadı.

Kızının evine taşınan Karataş'a dostları ve sevenleri destek oldu. Ankaralı Turgut için yardım parası toplandı.

Haberin Devamı

Verilen desteğin kendisine ulaşmadığını söyleyen türkücü, çocuklarına isyan etti: "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!"