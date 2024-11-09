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Ankaralı Turgut'tan haber var... Son durumunu kızı açıkladı

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#Ankaralı Turgut#Akciğer Kanseri#Yoğun Bakım
Ankaralı Turguttan haber var... Son durumunu kızı açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 09:55

Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden Ankaralı Turgut'un sağlık durumunu kızı açıkladı.

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Dün akşam saatlerinde ünlü türkücünün sosyal medya hesabından paylaşım yapan kızı Eylem Boran "Babamın son durumu yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Hocalarımız 'elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, Allah'tan ümit kesilmez' diyorlar. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin...08/11/2024" dedi.

Ankaralı Turguttan haber var... Son durumunu kızı açıkladı

AKILLI İLACA BAŞLAYAMADI

Hastalık sürecince zayıflayan ve maddi olarak zor günler geçiren şarkıcı akıllı ilaç tedavisine başlayamadı.

Kızının evine taşınan Karataş'a dostları ve sevenleri destek oldu. Ankaralı Turgut için yardım parası toplandı ancak bu destek kendisine ulaşmadı:

Ünlü türkücü yaşananlardan çocuklarını sorumlu tutup, isyan etmişti:

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"27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!"

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#Ankaralı Turgut#Akciğer Kanseri#Yoğun Bakım

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