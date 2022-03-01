Anjelika Akbar: Annem Rusya babam Ukrayna doğumlu

Haberin Devamı

30 yılı aşkın süredir Türkiye’de yaşayan besteci ve piyanist Anjelika Akbar, sosyal medyada annesiyle babasının gençlik fotoğrafını paylaştı, altına da şöyle yazdı: “Babam Ukrayna doğumlu. Annem Rusya doğumlu. Ben Kazakistan doğumluyum. Hepimiz Güneş sisteminde bulunan Dünya gezegeni doğumluyuz. Kan rengimiz kırmızı. Aynı havayı soluyoruz. Artık bilinçsizlik zindanından çıkıp hepimizin bu gezegenin ailesi olduğumuzu idrak etme zamanı. Acilen.”



HEPİMİZ AİLEYİZ



Anjelika Akbar, sosyal medyada büyük ses getiren paylaşımı hakkında şöyle dedi: “Benim gibi binlerce kişi var. Ben aslında o paylaşımda çok daha büyük boyuta taşıdım tüm dünya üzerindeki durumları. İnsanlık artık bilinçsizliği bırakıp tek bir aile olduğunu idrak etmeli. Her türlü ayrımcılık insan doğasına ters. Çeşitlilikte birlik olmalıyız. Her insanın, milyarlarca kişiden oluşan Dünya gezegeni ailesine mensup olduğunu idrak etmesi gerektiğini yazdım. Asıl buna vurgu yapmak istedim.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Savaş ÖZBEY yazdı: Baba Ukrayna anne Rusya Haberi görüntüle

O KELİMEYİ KULLANMAYIN



Anjelika Akbar, paylaşımında “savaş” kelimesini özellikle kullanmadığını da söyledi: “Savaş kelimesini bilinçli olarak kullanmadım. Çünkü konu savaş değil, insanlığın genel durumu. Birlik bilincine çağırmak istedim. Benimle ilgili yapılacak haberde de bu kelimenin kullanılmasını istemiyorum. Çünkü kelimelerin enerjisi var, mıknatıs gibi. ‘İki ülke arasındaki durum’ derseniz daha iyi olur me-

sela.”

TÜRKİYE VATANDAŞIYIM



Anjelika Akbar, “Annem burada değil ama ben uzun yıllardır Türkiye’de yaşıyorum. Tek vatandaşlığım, Türkiye vatandaşlığıdır. Buraya henüz SSCB dağılmadan önce geldim. Yani 30 seneden fazladır buradayım” dedi.

Fotoğrafın hikâyesi

Anjelika Akbar, paylaştığı fotoğrafın hikâyesini şöyle anlattı: “Annemin ismi Galina Timchenko, babamın ismi Stanislav Timchenko. Fotoğraf 1967’de çekilmiş. Annem koro şefi, babam ise orkestra şefi olarak SSCB Kültür Bakanlığı tarafından Yakutsk şehrine koro ve orkestra kurmaları için görevlendirilmiş. Fotoğraf orada çekilmiş. Babam 2012’de Kiev’de hayatını kaybetti.”