Ani vefatı şoke etkisi yaratmıştı... Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

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Oyuncu Ece İrtem (35) Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Oyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin sanal medya hesabından İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun'un açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, "Müvekkilim Ece İrtem bugün (dün) saat 12.00 sıralarında vefat etmiştir. Olay kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum." ifadeleri kullanıldı.

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SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ece İrtem'in annesi ile restorana girip oturduğu, ardından bir arkadaşıyla olan görüntüleri kaydedildi. İrtem'in yaşadığı evin güvenlik kamerası görüntülerinde ise annesiyle beraber binaya giriş yaptığı anlar yer aldı. Öte yandan görüntülerde Ece İrtem'in binaya girerken annesinin koluna girdiği görüldü.

KAHREDEN DETAY

Oyuncunun ani vefatı sanat camiası ve sevenlerini yasa boğarken, ortaya çıkan bir detay da yürekleri dağladı.

Ece İrtem'in, hayatını kaybetmeden bir gün önce yeni yaşını kutladığı ve kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine sosyal medya hesabından teşekkür ettiği öğrenildi.

ECE İRTEM KİMDİR

14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen İrtem, 2014'te Yaşar Üniversitesi Opera - Şan Anasanat Dalı Bölümü'nden 3'üncülük derecesiyle mezun oldu. İrtem eğitimi boyunca opera alanında Türkiye'nin ve dünyanın tanınan sanatçılarıyla çalıştı.