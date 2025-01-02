Angelina Jolie'den Haluk Bilginer'e övgü... Onunla çalışmayı çok sevdim

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ÜNLÜ soprano Maria Callas’ın hayatını konu alan “Maria” filminin başrol oyuncusu Angelina Jolie ve yönetmen Pablo Larraín, Hürriyet Kelebek yazarı Barbaros Tapan’a konuştu. CNN Türk için Tapan’la röportaj yapan Angelina Jolie ve Pablo Larraín filmdeki Türk yıldız Haluk Bilginer’e övgüler yağdırdı.

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Pablo Larraín filmde Aristotle Onassis karakterine hayat veren Haluk Bilginer için şunları söyledi: “Haluk Türk, ancak ailesinin bir kısmı Yunan kökenli. Ayrıca Haluk İzmir’de doğmuş ve Aristotle Onassis de İzmir’de doğmuş. İlginç olan, Haluk ile Onassis’in yalnızca birkaç blok ötede ama 50 yıl arayla doğmuş olmaları. Haluk, jenerasyonunun en büyük oyuncularından biri, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde. Onun çalışmalarını Nuri Bilge Ceylan’ın filmi aracılığıyla tanıdım. Kendisi inanılmaz bir oyuncu ve en eğlenceli, en neşeli insanlardan biri. Onunla çalışmak büyük bir keyifti.”Angelina Jolie de başrolü paylaştığı usta oyuncudan övgü dolu sözlerle bahsetti: “Biz tanıştığımız anda hızlı bir şekilde dost olduk. Haluk, Maria’yı bulmama yardım etti. Onassis’e nasıl âşık olabileceğini anlamama yardımcı oldu. Onun sette olmasını çok sevdim. Onunla çalışmayı çok sevdim. Gerçekten, Pablo’nun da dediği gibi, o kadar parlak bir oyuncu ki, rol yaptığını hissetmiyorsunuz, sadece birlikte bir deneyim yaşadığınızı hissediyorsunuz.”