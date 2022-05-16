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Ablasıyla aylardır görüşemediklerini söyleyen Derya Şensoy, “Buraya gelmek bize de iyi oldu, görüşmüş olduk. Ferhan çocuk bakıyor aylardır” dedi.

“Anne babanız size isimlerini verdi, isimleri karakterlerinize de yansımış mı?” sorusunu da Derya Şensoy yanıtladı:

“Benimle ilk tanışanlar önce ‘Aa sen ne kadar annene benziyorsun’ diyor. Biraz sohbet ettikten sonra, ‘Sen ne kadar anası görünümlü, babası kılıklı bir şeysin’ diyorlar.”

Programda çok kararsız biri olduğunu anlatan Müjgan Ferhan Şensoy, “Bütün kararlarımı Derya benim için alsa çok rahatlarım” dedi.

Derya Şensoy da “Bir gün açlıktan bayılmak üzereyken buldum ablamı. Kendisine yemek söyleyecek, karar veremediği için 6 saat söyleyememiş” diyerek yaşadıkları komik anı anlattı.