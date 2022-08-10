Ana Shine: Tarkan’la ortak proje yapmak isterim

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◊ İlk olarak ne zaman şarkı söylemeye başladınız?

- Profesyonel müzik yaşantıma 10 sene önce başlamama rağmen, müzik her zaman hayatımdaydı. Daha 5 yaşında bir çocukken anneannem beni keman çalmak için müzik okuluna gönderdi. O zaman hayatıma müzik girmiş oldu.

◊ Yeni şarkınız “Digital Love”ı yazarken size ne ilham verdi?

- “Digital Love”ı çok yetenekli yapımcım Andrew Yeats ve Drew Thomas ile birlikte yarattık. Bütün şarkılarımda olduğu gibi bu da gerçek hikayelere dayanan bir şarkı. “Digital Love” bugün 7/24 telefonlarımızda zaman geçirmemizi ve gerçek aşkın, o tensel ve dokunsal hissiyatını artık kaybettiğimize dair bir mesaj. Ben insanları gerçek aşka geri çağırıyorum. Bir başka kişiyle gerçek yakınlığı hissetmeye geri çağırıyorum.

◊ Yakın zamanda albümünüzü de çıkardınız...

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- Albümü 2021 yılında tamamladım. “Four Seasons of Love” ve ayrıca ikinci albümümü de geçen hafta tamamladım. “Poker Game” adlı ilk single’ı mı da eylülün başında yayınlayacağız. İkinci albümüm de aralık ortası gibi çıkacak. Çok heyecanlıyım.

Müziği tamamen bırakmayı düşündüm

◊ Modelliği tamamen bıraktınız mı?

- Evet, eskiden modellik yapıyordum. Ama gerçek aşkım müziği bulduğun için çok mutluyum. Beni gerçekten daha canlı, yaşıyormuş gibi hissettiriyor.

◊ Modellik hayatınızdan müziğe geçişte bir zorluk yaşadınız mı?

- Müzik kariyerime ilk başladığımda Londra’da biriyle tanıştım. Bu kişi oldukça cesaret kırıcı birisiydi. Öyle ki tamamen müziği bırakmayı düşündüğüm anlar oldu. Fakat daha sonra yapımcım Andrew ile tanıştım. Bendeki o potansiyeli dışarı çıkardılar.

İstanbul’a hayran kaldım

◊ İlk defa mı Türkiye geldiniz?

- Türkiye’ye daha önce geldim, Bodrum, Antalya ve İstanbul’da bulundum. Özellikle İstanbul’da olmak beni çok mutlu ediyor. Çünkü Asya ve Avrupa tarzlarının birleştiğini açıkça görebiliyoruz. Her sabah Boğaz’a, müthiş manzaraya bakıyorum ve keyfini sürüyorum.

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◊ Türk insanını kendinize yakın hissediyor musunuz?

- Henüz çok fazla yakın arkadaşım olmadığı için bilerek cevap veremeyeceğim bu soruya. Modellik kariyerimde Türkiye’de çalışmadım. Ama Türkiye’de çalışan model arkadaşım oldu.

◊ Türkiye’den bir sanatçı ile ortak çalışma şansınız olsa kim olurdu?

- Eğer Türkiye’den bir isim seçeceksem, bu kesinlikle yapabilseydim Tarkan olurdu. Çok müthiş bir sesi var. Performansları nefes kesici.

Keman ve piyano çalıyorum

◊ Büyürken size ilham veren isimler kimdi?

- Kemancı Vladimir Spivakov’dan. Spice Girls, Micheal Jackson ve Whitney Houston da hep ilhamımdı.

◊ Birçok müzik enstrümanı çalabiliyorsunuz. Bu yeteneğiniz çocukluğunuzda mı başladı?

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- 5 yaşındayken, büyükannem beni müzik okuluna keman ve piyano öğrenmeye gönderdi. Bu macera çok uzun sürmedi. Babam beni müzik yerine bir spor kariyeri yapmaya yönlendirdi. Fakat bu spor kariyerinden sonra Londra’ya taşındığımda ilk aşkım müziğe döndüm. Şan ve piyano dersleri aldım. Tekrardan keman çalmaya başladım. Enstrüman geçmişim buradan geliyor.

Mert Hakan ve DJ Funky C çok iyilerdİ

◊ Mert Hakan ve DJ Funky C ile çalıştınız. Nasıl bir deneyim oldu?

- Müthiş bir deneyim oldu. Bütün remixlerin alt yapısına bayıldım. Müzikler çok iyiydi umarım gelecekte tekrar birlikte çalışma şansı yakalarız.

◊ Şarkılarınızı gerçek hayattaki olaylardan ilham alınarak mı yapıyorsunuz?

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- Bütün şarkılarım gerçek hikayelere dayanıyor. Çünkü bunu gerçeklere dayandırarak bir şeyler üretmenin, dinleyicilerinize karşı daha açık olabileceğiniz anlamına geldiğini ve ilham verebileceğiniz anlamına geldiğini biliyorum.

◊ Şarkılarınız gece kulüplerinde de çok popüler...

- Kulüplere gitmeyi çok seviyorum. Özellikle R&B ve hip hop çok seviyorum. Çünkü size müthiş bir enerji veriyor. Bütün gece dans edebilirsiniz. Türkiye’de henüz bir kulübe gidemedim.

En büyük hayalim dünya turnesine çıkmak

◊ En büyük hayaliniz ne?

- Benim tüm hayallerim müzik ile ilgili... O yüzden en büyük hayalim bir dünya turuna çıkmak ve albümümü tanıtmak.



◊ Hobileriniz arasında neler var?

- Sörf yapmayı, yüzmeyi, dalışı ve at binmeyi çok seviyorum. Küçük bir sakatlığım vardı, bu sakatlığımdan önce her gün bale yapıyordum.