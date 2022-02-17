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Ana Shine kimdir, nereli?

#Ana Shine#Ana Shine Kimdir#Anna Shine
Ana Shine kimdir, nereli

Ana Shine, kariyeri ve hayatı ile dikkat çeken sanatçılar arasında yer alıyor. Rusya'da dünyaya gelmesinin ardından müziğin peşinini bırakmayan Ana Shine, Türkiye dışında Kanada ve İngiltere'de de şarkıları ile dikkat çekti. Peki, Ana Shine kimdir, nereli? İşte, sanatçı hakkında bazı bilgiler

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Rus şarkıcı Ana Shine, uzun yıllar Gucci, Armani, Dolce & Gabbana gibi dünyaca ünlü markaların modelliğini yapmıştır. “En büyük hayalim” dediği şarkıcılık kariyerinin peşinden gitmeyi hedefleyen Ana Shine, 2019 yılında ilk projesi “When I Was A Girl” ü yayınladı. Ardından “Cover Me” “Lights Out” “Goodbye” “Freedom” gibi projeler üretmeye devam etti.

Müzik kariyerinin ilk albümü olan 14 şarkıdan oluşan “Four Seans of Love” 2021 yılında tüm dijital platformlarda yerini aldı. Ana Shine, albümde Celine Dion, Spice Girls gibi dünyaca ünlü yıldızlarla iş birliği yapan söz yazarı, yapımcı Eliot Kennedy ile çalıştı.

Ana Shine’ın kısa sürede hem Türkiye’de hem de yurt dışında büyük ilgi gören albümünde yer alan şarkılar Kanada, İngiltere gibi ülkelerde yer alan radyoların müzik listelerinde hızlı bir yükselişe geçti. “Four Seans of Love” albümüyle Türk prodüktörlerin dikkatini çeken güzel şarkıcı Ana Shine, yeni projesi için hazırlıklara başladı. Ana Shine, DJ Mert Hakan ve DJ Funky C ile ortak projelere imza atacak.

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