Amsterdam konseri Derya Uluğ'ya pahalıya patladı... 600 bin TL'lik mücevheri çalındı!

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600 BİN LİRALIK MÜCEVHERİ ÇALINDI



Derya Uluğ, Hollanda dönüşü büyük şok yaşadı. Amsterdam’da konser verip İstanbul’a dönen şarkıcı, havalimanında teslim aldığı bavulunu evinde açtı. Ancak mücevherlerinin bulunduğu takı kutusunu boş bulunca neye uğradığını şaşırdı. Çalınan takıların değerinin 600 bin lira olduğu öğrenildi. Şikâyette bulunan şarkıcı, talihsiz olayla ilgili şunları söyledi:



BUNDAN SONRA YANIMDAN AYIRMAM



“Amsterdam’a konsere gittim. Dönüşte uçağa binmeden önce bagajımı teslim ettim. İstanbul’da bavulumu açtığımda, takı kutumu açık şekilde buldum. Değerli takılarım çalınmış. Gitti hepsi. Gerekli başvuruları yaptım. Bundan sonra değerli eşyalarımı yanımdan ayırmayacağım. Çok üzüldüm.”

Diğer kutuyu fark etmemişler

Bavulunda bir takı kutusu daha bulunduğunu dile getiren Derya Uluğ, içinde daha fazla ziynet eşyası olan bu ikinci kutunun hırsızlar tarafından fark edilmediğini söyledi: “Tek tesellim bu oldu.”

Nazara geldim

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Rahatsızlandığı için konserlerini de erteleyen Derya Uluğ, “Bu ara ciddi nazar ve göz var. Geçen haftadan beri talihsizlikler peşimi bırakmıyor” dedi.