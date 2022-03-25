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Amine Gülşe: Eşim Mesut Özil harika bir baba

#Amine Gülşe#Mesut Özil#Fenerbahçe
Amine Gülşe: Eşim Mesut Özil harika bir baba
Sayit DURMAZ

Amine Gülşe, önceki akşam Etiler’deki bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi.

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Ünlü futbolcu Mesut Özil’le evli olan oyuncu, kızı Eda’nın 2 yaşına basacağını söyledi: “Kızımızın biraz bana da benzemesini isterdim ama babasının kopyası. Hatta konuşmaya başladığında ilk ‘baba’ dedi. Çok güzel bağları var. Mesut, harika bir baba.”

Gülşe, “Yeniden ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Şu an başka projelerim var. Güzel senaryo gelirse düşünürüm. Ama şu an için düşünmüyorum. Ev dekorasyonu gibi birtakım projelerim var.”

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KIZIMIZA KARDEŞ İSTİYORUZ

Amine Gülşe, 2019 yılında görkemli bir düğünle Mesut Özil ile nikah masasına oturmuştu. Bir bebekleri bulunan çift, sosyal medyada paylaştıkları mutluluk pozlarıyla takipçilerini mest ediyor. Amine Gülşe, yaptığı çocuk açıklamasıyla dikkat çekti.

Kızına kardeş düşündüklerini de belirten Gülşe, "5 çocuk sözümüz var" diyerek kahkaha attı. Gülşe, sonrasında "5 olmasa da kızıma kardeş yapmayı tabii ki istiyoruz" dedi.

 

 

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#Amine Gülşe#Mesut Özil#Fenerbahçe

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