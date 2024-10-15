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Amerika'ya yerleşen Meltem Miraloğlu yardım istedi: Burada rehin tutuluyorum!

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#Meltem Miraloğlu#Amerika#Türkiye
Amerikaya yerleşen Meltem Miraloğlu yardım istedi: Burada rehin tutuluyorum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 13:26

Kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenerek Amerika’ya yerleşen oyuncu Meltem Miraloğlu, kimliklerinin çalındığını ve bu sebeple Türkiye’ye dönemediği söyledi.

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“Hayat Devam Ediyor” dizisinde canlandırdığı “Çocuk Gelin” karakteri ile ünlenen Meltem Miraloğlu, Amerika’ya yerleşmiş ve burada kendisindeN 48 yaş büyük Patrick Grady ile sürpriz bir evliliğe imza atmıştı.

Daha sonra evliliğinde yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelen Miraloğlu kimlik ve belgelerinin çalındığını, Amerika’da rehin tutulduğunu söyledi.

AMERİKA'DA REHİN TUTULUYORUM

“Ben Meltem Miraloğlu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Diyarbakır’da doğdum. Çocukluğumdan beri ayrılmaz bir bütün olan tiyatro, sinema, dizi üçgenine emek vermekteyim. Başrolünü oynadığım dizi sinema karakteriyle 13 ülkede her hafta milyonlar tarafından sürekli izlenme rekorları kırarak sanat dünyasında kendime yer buldum. Ben bu konuşmayı basına röportajdan ziyade tüm televizyonlara suç duyurusunda bulunduğum için yaptığımı belirtmek isterim. Amacım tüm bu videolarımın İngilizce altyazı yapılarak bir bütün halinde Immigration Federal Supreme Court İnsan Hakları hakimine ulaştırılmasıdır. Tarafıma avukat sağlanması ve haklarımı savunmak istiyorum. Kimliklerim çalınarak rehin tutulduğum Amerika’da Türkiye’ye girişim engelleniyor. Amerikan vatandaşlığımı alıp özgürlüğüme kavuşmak istiyorum.”

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Amerikaya yerleşen Meltem Miraloğlu yardım istedi: Burada rehin tutuluyorum

ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ YALANLAMIŞTI

Yaptığı evlilik sonrası sık sık farklı iddialarla gündeme gelen Meltem Miraloğlu’nun hamileyken eşi tarafından şiddet gördüğü ve darp edildiği öne sürülmüştü. Söylentilere Instagram’dan cevap veren Miraloğlu, “Son kez topluca cevaplıyorum, 'Hamile değilim'. Hiç çocuğum yok” şeklinde konuşmuştu.

'TEKLİF GELMİYOR' DEYİP ABD'YE GİTMİŞTİ!

2019 yılında Amerika'ya yerleşen Meltem Miraloğlu 'Beni ekranda görememenizin sebebi, şu an bir proje teklifi gelmiyor ve proje teklifi alamadığım için ben  Amerika’dayım ve beni ekranda göremiyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.

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#Meltem Miraloğlu#Amerika#Türkiye

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