Amerikan Müzik Ödülleri BTS ile ses getirdi

Amerikan Müzik Ödülleri, 22 Kasım Pazartesi gecesi Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda Cardi B'nin sunumuyla düzenlendi. Güney Koreli BTS grubu, üç ödül alarak adından söz ettirdi.

YILIN SANATÇISI

BTS

YILIN YENİ SANATÇISI

Olivia Rodrigo

YILIN İŞBİRLİĞİ

Doja Cat ft. SZA, 'Kiss Me More'

EN TREND ŞARKI

Megan Thee Stallion, 'Body'

EN BEĞENİLEN KLİP

Lil Nas X, MONTERO (Call Me By Your Name)

EN İYİ ERKEK POP ŞARKICISI

Ed Sheeran

EN İYİ KADIN POP ŞARKICISI

Taylor Swift

EN İYİ İKİLİ YA DA GRUP

BTS

EN İYİ POP ALBÜMÜ

Taylor Swift, evermore

EN İYİ POP ŞARKISI

BTS, “Butter”

EN İYİ ERKEK COUNTRY ŞARKICISI

Luke Bryan

EN İYİ KADIN COUNTRY ŞARKICISI

Carrie Underwood

EN İYİ COUNTRY ŞARKISI

Gabby Barrett, 'The Good Ones'

EN İYİ ERKEK HİP-HOP ŞARKICISI

Drake

EN İYİ KADIN HİP-HOP ŞARKICISI

Megan Thee Stallion

EN İYİ HİP-HOP ALBÜMÜ

Megan Thee Stallion, Good News

EN İYİ HİP-HOP ŞARKISI

Cardi B, 'Up'

EN İYİ ERKEK R&B ŞARKICISI

The Weeknd

EN İYİ KADIN R&B ŞARKICISI

Doja Cat

EN İYİ R&B ALBÜMÜ

Doja Cat, Planet Her

EN İYİ R&B ŞARKISI

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak), “Leave the Door Open”

EN İYİ ERKEK LATİN ŞARKICI

Bad Bunny

EN İYİ KADIN LATİN ŞARKICI

Becky G

EN İYİ LATİN İKİLİ YA DA GRUP

Banda MS de Sergio Lizárraga

EN İYİ LATİN ALBÜM

Bad Bunny, El Último Tour Del Mundo

EN İYİ LARİN ŞARKI

Kali Uchis, “telepatía”

EN İYİ ROCK ŞARKICISI

Machine Gun Kelly

İLHAM VEREN SANATÇI

Carrie Underwood

EN İYİ GOSPEL ŞARKICISI

Kanye West

EN İYİ DANS/ELEKTRONİK ŞARKICISI

Marshmello