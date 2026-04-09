Ambulansla hastaneye kaldırılmıştı... Yoğun bakımdaki İbrahim Tatlıses'ten haber var!

Ambulansla hastaneye kaldırılmıştı... Yoğun bakımdaki İbrahim Tatlısesten haber var
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 15:45

İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi. İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi. 

 Başhekim Dr. Engin Çakmakçı, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: 

“7 Nisan 2026, Salı günü hastanemiz acil servisine başvuran hastamız İbrahim Tatlıses’in bilinci açık ve genel durumu iyidir. Tedavisi, tedbir amaçlı olarak yoğun bakım servisinde devam etmektedir.

Safra kesesi kaynaklı bakteriyel bir enfeksiyon olan kolesistit (safra kesesi iltihabı) tanısı ile antibiyotik tedavisine başlanmış olup, tedaviye olumlu yanıt alınmaktadır.

Tedavi yanıtının klinik olarak aynı şekilde sürmesi durumunda önümüzdeki hafta, safra kesesi ameliyatı (kolesistektomi) yapılması planlanmaktadır”

