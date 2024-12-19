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Ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilmişti... Ferdi Tayfur'dan ilk fotoğraf

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#Ferdi Tayfur#Ameliyat#Asuman Yavuz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 15:24

Geçtiğimiz hasta evinde rahatsızlanan Ferdi Tayfur, çalışanları tarafından Muğla'daki özel bir hastaneye götürülmüştü. Tayfur'un iki gün önce ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi ve ameliyata alındı.

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Usta sanatçının doktoru Asuman Yavuz, Ferdi Tayfur'un tedavi sürecini ve sağlık durumunu anlattı.

"Sayın Ferdi Tayfur, geçen hafta nabız düşüklüğü nedeniyle acilen Muğla'da bir hastaneye kaldırıldı. Oradaki doktorlar çok yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Başhekim Sumur Bey ve Kardiyoloji Uzmanı Bülent Bey çok ilgilendiler. Allah devletimizden razı olsun diyorum e-nabız sayesinde Ferdi Bey'in bütün filmlerini ben pazartesi günü gördüm. Radyolojinin son dakikada yorumlamasıyla birlikte sinüslerde hoşumuza gitmeyen bir görüntü tespit ettik. O görüntüye hızlıca müdahale için yine devletimizden ve askerimizden Allah razı olsun... Askeri uçakla getirildi. Burada kulak burun boğaz hocası tarafından müdahale edildi ve temizlendi. Şuan hiçbir problem kalmadı. Onunla ilgili destek antibiyotiklerini alıyor. Kendisinin durumu iyi. Beyniyle ilgili de hiçbir sıkıntı yok. Allah daha da sağlık versin diyorum. "

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Ambulans uçakla Antalyaya sevk edilmişti... Ferdi Tayfurdan ilk fotoğraf

 

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#Ferdi Tayfur#Ameliyat#Asuman Yavuz

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