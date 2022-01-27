Baba olmanın keyfini bile çıkaramadan ölen ünlü oyuncunun eşi: Bu kayıptan çıkardığım ders....

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ÜNLÜ BİR OYUNCU OLAN KOCASI PANDEMİNİN İLK DÖNEMİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bu satırlar 2020 yılında, koronavirüs pandemisinin ilk döneminde uzun bir mücadele sonrası eşini kaybeden TV ünlüsü Amanda Kloots'a ait.

BABA OLMANIN KEYFİNİ BİLE ÇIKARAMADI

Kloots'un eşi ünlü Broadway oyuncusu Nick Cordero, Temmuz 2020'de koronavirüse karşı aylarca sürdürdüğü mücadeleyi kaybetmişti. Cordero, eşi Amanda ve küçücük oğlu Elvis'i geride bırakarak hayata veda etmiş, baba olmanın keyfini bile çıkaramamıştı. Yeni dünyaya gelen bebeğinin sevincini yaşarken bir anda hayatının aşkı ellerinin arasından kayıp giden Amanda Kloost da uzun bir süre yas tuttu. Şimdiyse yaşadığı zorluklardan yaşam ile ilgili dersler çıkaran Amanda Kloost, bunu da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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'BU VİDEOYU İZLEMEK BENİ ÜZÜYORDU'

Amanda Kloost, 41 yaşında hayata veda eden oyuncu Nick Cordero'nun o zamanlarda birkaç aylık olan oğulları Elvis Eduardo'yu beslerken çekilen bir videosunu Instagram sayfasında paylaştı. Kloost, videoyu eşi hastalanmadan çok kısa bir süre önce kendisinin çektiğini belirtti. Ardından da şunları yazdı: "Bugün telefonumun hafızasından çıktı bu video. Bu benim en sevdiğim "baba- oğul" anlarını gösteren video. Eskiden bunu izlemek beni üzüyordu. Ama şimdi gülümseyerek izliyorum. " Amanda Kloost, sonra da kocasının ölümünden çıkardığı dersleri anlattı takipçilerine.

'ÖLÜMDEN ÖĞRENDİĞİMİZ EN ÖNEMLİ ŞEY..."

"Bence ölümden öğrendiğimiz en önemli şey hayatın nasıl yaşanacağı. Son zamanlarda birçok insan hayatını kaybetti ve bu benim, ölümün bize ne öğrettiği konusunda düşünmeme yol açtı. Ölümden hangi dersleri çıkarabiliriz? Belki şu anda bir yas sürecinden geçiyor olabilirim. Belki de artık ihtiyatı "rüzgara savurma" evresindeyim. Bir arkadaşım bana hissettiğim bu duyguYu isimlendirmek zorunda olmadığımı söyledi. Bir başka arkadaşım da kendimi "yenilmez hissetmem gerektiğini" belirtti. Bu iki fikri de sevdim. Kendimi, duygularımı isimlendirmeden yenilmez hissediyorum."

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'YARINI BEKLEME'

Kloost, kendine 'Her günümü nasıl en dolu şekilde yaşayabilirim?' diye sorduğunu belirtti. İlk adım olarak istediği herhangi bir şeyi yapmak için "yarını bekleme" ilkesini benimsediğini vurguladı Kloost. Ardından da kendisi için yaşamak istediği hayatı oluşturduğunu, hayatının kontrolünü eline aldığını vurguladı. Kloost ölümden çıkardığı en önemli dersin "hayatın ne kadar da değerli olduğunu anlamak ve geriye sadece güzelliklerin kaldığını fark etmek" olduğunu da belirtti.

Amanda Kloost'un bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda mesaj geldi. Bir takipçisi "Geçen yıl kocamı kaybettiğimde derin bir acı ve üzüntünün, neşe ve mutlulukla birlikte de var olabileceğini öğrendim" diye yazdı. Bir başka takipçisi de "Bugün sizin bu mesajınıza ihtiyacım vardı. Şu anda hayatımı yaşamıyorum, aslında uzun zamandır yaşamıyorum" diyerek Kloost'un mesajından nasıl etkilendiğini anlattı.

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Amanda Kloost'un, Covid 19 pandemisinin ilk döneminde kaybettiği eşi Nick Cordero; ünlü bir Broadway aktörüydü. 2020'nin Temmuz ayında, altı ay boyunca hastalıkla giriştiği mücadeleyi kaybettiğinde sadece 41 yaşındaydı Cordero. Ünlü bir Broadway oyuncusu olan Cordero, koronavirüs nedeniyle altı ay hastanede tedavi gördü, bunun son üç ayını komada geçirdi. Kloost eşinin ölümünü yine bir sosyal medya paylaşımı aracılığıyla duyurmuştu.

'CENNETTE YENİ BİR MELEK'

Paylaşımında Nick Cordero'nun bir fotoğrafına yer veren Kloost satırlarına "Tanrının artık cennette bir meleği daha var. Sevgili kocam bu sabah hayata veda etti" diye başladı. Cordero'nun son anlarında ailesinin sevgisiyle sarmalandığını belirten Kloost, kalbinin paramparça olduğunu ifade etti. Kloost "Onsuz bir hayatı hayal edemiyorum. Nick çok parlak bir ışıktı. Elvis ve ben onunla yaptığımız her şeyi özleyeceğiz” dedi.

Rol aldığı tiyatro oyunlarıyla tanınan 41 yaşındaki Nick Cordero, koronavirüs ile mücadelesini sürdürürken eşi de sosyal medyadan gelişmeleri duyuruyordu. Daha önce virüsün neden olduğu komplikasyonlar nedeniyle Cordero'nun bir bacağı kesilmişti. Üç ayı aşkın süre komada kalan Cordero'nun eşi Kloots, birlikte çekilen bir fotoğraflarını paylaşarak "Bir mucize olması için dua ediyorum" diye yazmıştı.

HASTALIK SÜRECİNİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Amanda Kloots, kocası Nick Cordero'nun 2019 yılının şubat ayındaki Sevgililer Günü'nde kendisine "Gelecek belirsiz, yol ise çok açık değil. Ama sen yanımda olduğun sürece bütün yolları korkusuzca yürürüm" dediğini hatırlatarak "Bugün 60'ncı gün ve ben onu her zamankinden daha fazla özledim" diye yazmıştı. Amanda Kloots, sürekli dua ettiğini ve bu duaların bazen umulmadık bir şekilde cevap bulduğunu da belirtti sosyal medya sayfasının "hikayeler" bölümünde yaptığı paylaşımda.

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2017 YILINDA EVLENDİLER

Cordero ile Amanda Kloots, 2017'de evlendiler. Cordero hayata veda ettiğinde birkaç aylık olan oğlu Elvis şu anda 2 yaşında.