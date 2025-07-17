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Flaşlar patlayınca şaşırdı... Aman yanlış yazmayın!

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#Aykut Erçetin#Eva Erçetin#Simge Sağın
Flaşlar patlayınca şaşırdı... Aman yanlış yazmayın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 15:13

Galatasaray’ın eski kalecisi Aykut Erçetin, önceki gece eşi Eva Erçetin ile Bebek’teydi.

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Mekâna girdikleri sırada flaşların patlamasıyla şaşıran çift, kısa süreli panik oldu. Aykut Erçetin ardından gazetecilere dönerek “Kendisi eşim Eva. Aman yanlış bir şey olmasın. Size poz verelim” dedi. (Sayit DURMAZ)

Flaşlar patlayınca şaşırdı... Aman yanlış yazmayın

Çocuk bikinisi almışım

Simge Sağın, Yunanistan tatilinde hem bedenini hem ruhunu dinlendiriyor. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çekti. Sağın, havuz başında çekilen pozlarını “Kendime çocuk bikinisi almışım” notunu düşerek paylaştı.

Flaşlar patlayınca şaşırdı... Aman yanlış yazmayın

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Denizin tadını çıkardı

Mine Tugay, deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. Tugay bir iskelede bordo bikinisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaştı. Fit görüntüsüyle beğeni toplayan oyuncu, çok konuşuldu.

Flaşlar patlayınca şaşırdı... Aman yanlış yazmayın

Küçük dünyam

Sedef Avcı, yaz tatilindeki anlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Avcı, bikini ile verdiği pozları “Benim küçük dünyam” notuyla hayranlarının beğenisine sundu.

Flaşlar patlayınca şaşırdı... Aman yanlış yazmayın

Sevgilisi yalnız bırakmadı

Sıla Türkoğlu, tatil sezonunu Marmaris’te açtı. Ünlü oyuncuyu bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ata Ayyıldız yalnız bırakmadı. Sevgililer güneşin, denizin ve tatilin tadını doyasıya çıkardı. Sıla Türkoğlu’nun bu anları paylaştığı fotoğrafları ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Oyuncunun saçının modelini değiştirmesi ise hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

Flaşlar patlayınca şaşırdı... Aman yanlış yazmayın

Kaslı Rıza

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Rıza Kocaoğlu, tatiline Çeşme’de devam ediyor. Önceki gün sahilde objektiflere yansıyan oyuncu, yeğeni ile birlikte denizde yüzdü. Uzun süre suda oyun oynayan dayı yeğen daha sonra bir restorana geçerek yemek yedi. Kocaoğlu’nun fit hali dikkat çekti. (Deniz BOY)

Flaşlar patlayınca şaşırdı... Aman yanlış yazmayın

 

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#Aykut Erçetin#Eva Erçetin#Simge Sağın

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