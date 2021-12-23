Amadeus 2021 biterken 11 ödül kazandı

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Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment işbirliğiyle sahnelenen oyun, 2021 yılının son ödülünü de Yeni Tiyatro Dergisi tarafından aldı.

Selçuk Yöntem, “yılın en iyi erkek oyuncusu” seçildi. Yöntem, sevincini şöyle dile getirdi: “Ödüller, oyuncular için bir bayram coşkusudur.” Oyunun ortak yapımcıları Sadri Alışık ve Cemil Demirok, “Projenin arka planında pazarlama ve reklamcılık alanında çok başarılı 35 kişilik bir ekip var. Selçuk Yöntem’i de aldığı ödülden dolayı kutluyoruz” dedi.

Oyun, 18. yüzyılda Viyana’da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin çatışmasını ele alıyor.