Amadeus 2021 biterken 11 ödül kazandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Yeni yıla erteleyecek olursanız... Dikkat: Ucuz prim borçlanması için son günlerYeni yıla erteleyecek olursanız... Dikkat: Ucuz prim borçlanması için son günler#Asgari Ücret
Türkiyede Omikron alarmı Yeni tedbirler kapıda: Ocak hazırlığıTürkiye'de Omikron alarmı! Yeni tedbirler kapıda: Ocak hazırlığı#Koronavirüs
F.Bahçe maçında Caner Erkini yakan sözler Gösterirsen göster lan Sen insan değilsin Alacağı ceza...F.Bahçe maçında Caner Erkin'i yakan sözler! 'Gösterirsen göster lan! Sen insan değilsin' Alacağı ceza...#Caner Erkin
Sıra etiketlerde Fiyatlar roket gibi çıkıp paraşüt hızında inmemeliSıra etiketlerde! 'Fiyatlar roket gibi çıkıp paraşüt hızında inmemeli'#Döviz
Kur korumalı mevduat devrede Döviz hesapları tamam, sıra TL varlıklarındaKur korumalı mevduat devrede! Döviz hesapları tamam, sıra TL varlıklarında#Kur Korumalı TL
Fakat kabul edelim ki zekice bir hamleydiFakat kabul edelim ki zekice bir hamleydi#Dolar
Ve Omicronun gizemi çözüldü... İşte en şanssız grupVe Omicron'un gizemi çözüldü... İşte en şanssız grup#Omicron
Bitcoin hareketsiz kaldı Kripto paralarda durgunluk... İşte en çok yükselenlerBitcoin hareketsiz kaldı! Kripto paralarda durgunluk... İşte en çok yükselenler#Kripto Para
Gerileme hızlanıyor Altın fiyatlarında neler oluyorGerileme hızlanıyor! Altın fiyatlarında neler oluyor?#Altın
Kayıp sonrası dikkat çeken yorum: Belözoğlu da bunu yapmıştı, Pereiraya özür borçlu...Kayıp sonrası dikkat çeken yorum: 'Belözoğlu da bunu yapmıştı, Pereira'ya özür borçlu...'#Fenerbahçe
Karşısındaki boksör değil, sadece bir çocuk Okulda dehşete düşüren anlarKarşısındaki boksör değil, sadece bir çocuk! Okulda dehşete düşüren anlar#Öğretmen
Ceyhun Fersoy ve Begüm Önere saldırı anı kameradaCeyhun Fersoy ve Begüm Öner'e saldırı anı kamerada!#Ceyhun Fersoy
AK Parti grubunun havası nasıldıAK Parti grubunun havası nasıldı?#Yeni Ekonomi Politikası
Bilge Öztürk ile 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerededen aile pozuBilge Öztürk ile 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'den aile pozu #Bennu Gerede
Ünlü oyuncunun küfür davası... Kamu yararına çalışırımÜnlü oyuncunun 'küfür' davası... 'Kamu yararına çalışırım'#Burak Özçivit
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Amadeus 2021 biterken 11 ödül kazandı

#Selçuk Yöntem#Amadeus#Okan Bayülgen
Amadeus 2021 biterken 11 ödül kazandı

Başrollerinde Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ın yer aldığı “Amadeus”, reklam ve pazarlama endüstrisinin etkili organizasyonlarından Felis Ödülleri’nde 4 kategoride, Kristal Elma Ödülleri’nde 6 kategoride ödüle layık görüldü.

Haberin Devamı

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment işbirliğiyle sahnelenen oyun, 2021 yılının son ödülünü de Yeni Tiyatro Dergisi tarafından aldı.

Selçuk Yöntem, “yılın en iyi erkek oyuncusu” seçildi. Yöntem, sevincini şöyle dile getirdi: “Ödüller, oyuncular için bir bayram coşkusudur.” Oyunun ortak yapımcıları Sadri Alışık ve Cemil Demirok, “Projenin arka planında pazarlama ve reklamcılık alanında çok başarılı 35 kişilik bir ekip var. Selçuk Yöntem’i de aldığı ödülden dolayı kutluyoruz” dedi.

Oyun, 18. yüzyılda Viyana’da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin çatışmasını ele alıyor.

Amadeus 2021 biterken 11 ödül kazandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Selçuk Yöntem#Amadeus#Okan Bayülgen

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA
Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir
Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiyenin onu tanıyacağından habersiz

Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!

#Sevcan Orhan

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA
Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir
Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiyenin onu tanıyacağından habersiz

Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!

#Sevcan Orhan