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Çeşme Belediyesi, Emre Altuğ’un Çeşme Musalla Mahallesi’ndeki taşınmazına havuz, makine dairesi, briket duvarlar ve tek katlı yapılar inşa ettiğini tespit etti. Taşınmazın koruma statüsündeki sit alanında bulunması nedeniyle, yapıların izin alınmadan ve ruhsatsız şekilde inşa edildiğini ileri süren belediye suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan dilekçede, Altuğ’un aykırılıkları kendisine tanınan süre içinde gidermediği, nihayetinde yıkım işlemi uygulandığı belirtildi. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.





‘SUÇ UNSURU YOK’

Emre Altuğ verdiği ifadede ilgili kararın tarafına usulsüz tebliğ edildiğini belirterek şunları söyledi: “Öğrendikten sonra, encümen kararının iptali için dava açtım. Sit alanında kalan bir bölge için yapılaşmaya ilişkin izinleri vermeye belediye yetkili değildir. Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2’nci Bölge Müdürlüğü’nden görüş yazısı alınmış ve bu görüşte yapılaşma açısından bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. Suç unsurları oluştuğundan söz edilemez.”

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10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılığın düzenlediği iddianamede; sit alanına izinsiz yapılar yaptığı öne sürülen Altuğ hakkında ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet’ ve ‘imar kirliliğine neden olmak’ iddiasıyla 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.