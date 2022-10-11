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Altın Portakal’da neler yaşandı? Antalya dedikoduları...

Güncelleme Tarihi:

#Altın Portakal#Antalya#Kurak Günler
Altın Portakal’da neler yaşandı Antalya dedikoduları...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 08:27

Altın Portakal’da jüri üyeleri Harun Tekin ve Nurgül Yeşilçay’ın “en iyi film” seçilen “Karanlık Gece” yerine “Kurak Günler”den ‘başyapıt’ diye bahsetmesi dedikoduları da beraberinde getirdi.

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ÖNE ÇIKAN İKİ FİLM

Altın Portakal’ın en çok konuşulan filmleri Emin Alper’in 9 ödül kazanan “Kurak Günler”i ile Özcan Alper’in ‘en iyi film’ ödülünü alan “Karanlık Gece”si oldu. Jüri üyesi Harun Tekin yaptığı konuşmada “Kurak Günler”den “başyapıt” diye bahsetti.

Gözden Kaçmasın

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#SAVAŞ ÖZBEY#KELEBEK
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ADAMINI KAYIRDI!

Nurgül Yeşilçay da törenin ardından attığı tweet’te “Kurak Günler” için “başyapıt” kelimesini kullandı. Bütün bunların üstüne Özcan Alper’in Yeşim Ustaoğlu’nun eski asistanı/talebesi olduğu da eklenince “ağırlığını koyup bastırdı”, “adamını kayırdı” dedikoduları çıktı.

FESTİVALİN DİKKAT ÇEKENLERİ

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin dikkat çeken filmlerini Sayım Çınar yazdı.

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Altın Portakal’ın dikkat çekenleri
#SAYIM ÇINAR#KELEBEK
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#Altın Portakal#Antalya#Kurak Günler

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