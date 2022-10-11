Altın Portakal’da neler yaşandı? Antalya dedikoduları...

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ÖNE ÇIKAN İKİ FİLM

Altın Portakal’ın en çok konuşulan filmleri Emin Alper’in 9 ödül kazanan “Kurak Günler”i ile Özcan Alper’in ‘en iyi film’ ödülünü alan “Karanlık Gece”si oldu. Jüri üyesi Harun Tekin yaptığı konuşmada “Kurak Günler”den “başyapıt” diye bahsetti.

ADAMINI KAYIRDI!

Nurgül Yeşilçay da törenin ardından attığı tweet’te “Kurak Günler” için “başyapıt” kelimesini kullandı. Bütün bunların üstüne Özcan Alper’in Yeşim Ustaoğlu’nun eski asistanı/talebesi olduğu da eklenince “ağırlığını koyup bastırdı”, “adamını kayırdı” dedikoduları çıktı.

FESTİVALİN DİKKAT ÇEKENLERİ

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin dikkat çeken filmlerini Sayım Çınar yazdı.