Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Altın Palmiye için yarışacak

Güncelleme Tarihi:

#Cannes Film Festivali#Altın Palmiye#Cannes
Altın Palmiye için yarışacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 07:41

TRT yapımı üç film Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ve diğer ödüller için yarışacak.

Haberin Devamı

Bu yıl 16-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek festivalin programı açıklandı.

Dünyanın en prestijli film festivali Cannes’da usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın TRT yapımı son filmi “Kuru Otlar Üstüne”, Avusturyalı ödüllü yönetmen Jessica Hausner’ın TRT ortak yapımı “Club Zero” ve İtalyan sinemasının en önemli yönetmenlerinden Alice Rohrwacher’in TRT ortak yapımı “La Chimera” filmleri festivalin ana yarışma bölümüne seçildi.

Altın Palmiye için yarışacak

Başrollerini Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici’nin üstlendiği “Kuru Otlar Üstüne” festivalde Altın Palmiye için yarışacak.

Film, Anadolu’nun uzak bir köyünde zorunlu hizmetini tamamlayan bir genç öğretmenin taciz suçlaması ile yüzleşmesiyle yaşadıklarını konu alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cannes Film Festivali#Altın Palmiye#Cannes

BAKMADAN GEÇME!

Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlosu sağ kolunun ihaneti mi yakalattı

Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlos'u sağ kolunun ihaneti mi yakalattı?

#Çakal Carlos
Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü ‘Bu durum endişe verici’

Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor! Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü? ‘Bu durum endişe verici’

#Sağlık
Bir yanda kuraklık, bir yanda seller, bir yanda yükselen deniz suları... Peki ne yapacağız Dünya bu çözümleri tartışıyor...

Bir yanda kuraklık, bir yanda seller, bir yanda yükselen deniz suları... Peki ne yapacağız? Dünya bu çözümleri tartışıyor...

#Su Baskını