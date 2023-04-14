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Bu yıl 16-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek festivalin programı açıklandı.

Dünyanın en prestijli film festivali Cannes’da usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın TRT yapımı son filmi “Kuru Otlar Üstüne”, Avusturyalı ödüllü yönetmen Jessica Hausner’ın TRT ortak yapımı “Club Zero” ve İtalyan sinemasının en önemli yönetmenlerinden Alice Rohrwacher’in TRT ortak yapımı “La Chimera” filmleri festivalin ana yarışma bölümüne seçildi.

Başrollerini Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici’nin üstlendiği “Kuru Otlar Üstüne” festivalde Altın Palmiye için yarışacak.

Film, Anadolu’nun uzak bir köyünde zorunlu hizmetini tamamlayan bir genç öğretmenin taciz suçlaması ile yüzleşmesiyle yaşadıklarını konu alıyor.