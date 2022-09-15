Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Altın Koza’dan yansıyanlar

Güncelleme Tarihi:

#Altın Koza#29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali#Bana Karanlığını Anlat
Altın Koza’dan yansıyanlar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 07:49

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin ilk gününde “Bana Karanlığını Anlat” ve “Bir Zamanlar Gelecek 2121” filmleri gösterildi. Özel gösterim bölümünde de Oscar aday adayı “Kerr” filmi seyirciyle buluştu.

Haberin Devamı

Bir yüzleşme hikâyesi

Festivalin ‘Ulusal Yarışma’ filmlerinden “Bana Karanlığını Anlat”ın gösterimine yapımcı Ayşe Barım, yönetmen ve senarist Gizem Kızıl, oyuncular Aslıhan Gürbüz, Serpil Gül, Gizem Güçlü ve Selim Can Yalçın katıldı. Kızıl ilk filmi için “yüzleşme hikâyesi” dedi. Filmi izlemeye gelenler arasında Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz vardı.

Oscar o kadar heyecanlandırmadı

Tayfun Pirselimoğlu’nun aynı adlı romanından uyarladığı “Kerr”, Esas 01 Burda AVM Cinemapink’te gösterildi. Esin Küçüktepepınar moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye, Pirselimoğlu’nun yanı sıra Vildan Erşen, Erdem Şenocak, Rıza Akın, Natali Yeres katıldı. Pirselimoğlu, Oscar’la ilgili “Oscar’ı duyunca insanların heyecanlanmasını anlıyorum ama beni sizin kadar heyecanlandırmadı” dedi.

Haberin Devamı

Altın Koza’dan yansıyanlar

Üçleme olacak

Festivalin tek bilim kurgu yapımı olan “Bir Zamanlar Gelecek: 2121”in gösterimi, yönetmen ve senarist Serpil Altın, senarist Korhan Uğur, sanat yönetmeni Özüdoğru Cici ile başrol oyuncuları Ayşenil Şamlıoğlu, Selen Öztürk ve görüntü yönetmeni Kaan Çalışkan’ın katılımıyla gerçekleşti. Altın, bir üçleme hazırladığını ve bu filmin de üçlemenin ortancası olduğunu söyledi.

Altın Koza’dan yansıyanlar


Burak Deniz
Altın Koza’dan yansıyanlar

Serenay Sarıkaya
Altın Koza’dan yansıyanlar

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın Koza#29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali#Bana Karanlığını Anlat

BAKMADAN GEÇME!

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#Balıkçılık
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan

BAKMADAN GEÇME!

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#Balıkçılık
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan