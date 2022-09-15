Altın Koza’dan yansıyanlar

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Bir yüzleşme hikâyesi

Festivalin ‘Ulusal Yarışma’ filmlerinden “Bana Karanlığını Anlat”ın gösterimine yapımcı Ayşe Barım, yönetmen ve senarist Gizem Kızıl, oyuncular Aslıhan Gürbüz, Serpil Gül, Gizem Güçlü ve Selim Can Yalçın katıldı. Kızıl ilk filmi için “yüzleşme hikâyesi” dedi. Filmi izlemeye gelenler arasında Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz vardı.

Oscar o kadar heyecanlandırmadı

Tayfun Pirselimoğlu’nun aynı adlı romanından uyarladığı “Kerr”, Esas 01 Burda AVM Cinemapink’te gösterildi. Esin Küçüktepepınar moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye, Pirselimoğlu’nun yanı sıra Vildan Erşen, Erdem Şenocak, Rıza Akın, Natali Yeres katıldı. Pirselimoğlu, Oscar’la ilgili “Oscar’ı duyunca insanların heyecanlanmasını anlıyorum ama beni sizin kadar heyecanlandırmadı” dedi.

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Üçleme olacak

Festivalin tek bilim kurgu yapımı olan “Bir Zamanlar Gelecek: 2121”in gösterimi, yönetmen ve senarist Serpil Altın, senarist Korhan Uğur, sanat yönetmeni Özüdoğru Cici ile başrol oyuncuları Ayşenil Şamlıoğlu, Selen Öztürk ve görüntü yönetmeni Kaan Çalışkan’ın katılımıyla gerçekleşti. Altın, bir üçleme hazırladığını ve bu filmin de üçlemenin ortancası olduğunu söyledi.

Burak DenizSerenay Sarıkaya