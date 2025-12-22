Altı ay önce anne olmuştu... Leyla Mizrahi 32 yaşında hayatını kaybetti!

Haberin Devamı

İş dünyasının tanınmış isimlerinden Cemal Özgörkey’in yeğeni olan Leyla Mizrahi’nin beklenmedik ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

AİLEDEN DUYGUSAL VEDA

Özgörkey ailesi tarafından yayımlanan taziye ilanında, “Zamansız ve erken kaybımız Leyla Mizrahi’yi yitirmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Her daim sevgi ve özlemle kalbimizde yaşatacağımız Leyla’mızın mekânı cennet, ruhu şâd olsun” ifadelerine yer verildi.

CENAZESİ BUGÜN

Leyla Mizrahi’nin cenazesi, 22 Aralık Pazartesi günü (bugün) Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.