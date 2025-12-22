×
Altı ay önce anne olmuştu... Leyla Mizrahi 32 yaşında hayatını kaybetti!

Altı ay önce anne olmuştu... Leyla Mizrahi 32 yaşında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2025 10:04

İş insanı Cemal Özgörkey’in yeğeni, 32 yaşındaki Leyla Mizrahi, uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Henüz altı ay önce anne olan genç kadının vefatı, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.

İş dünyasının tanınmış isimlerinden Cemal Özgörkey’in yeğeni olan Leyla Mizrahi’nin beklenmedik ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

Bilinen herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı öğrenilen Mizrahi’nin ani kaybı, aile için adeta bir şok etkisi yarattı.

Altı ay önce anne olmuştu... Leyla Mizrahi 32 yaşında hayatını kaybetti

AİLEDEN DUYGUSAL VEDA

Özgörkey ailesi tarafından yayımlanan taziye ilanında, “Zamansız ve erken kaybımız Leyla Mizrahi’yi yitirmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Her daim sevgi ve özlemle kalbimizde yaşatacağımız Leyla’mızın mekânı cennet, ruhu şâd olsun” ifadelerine yer verildi.

Altı ay önce anne olmuştu... Leyla Mizrahi 32 yaşında hayatını kaybetti

CENAZESİ BUGÜN

Leyla Mizrahi’nin cenazesi, 22 Aralık Pazartesi günü (bugün) Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Altı ay önce anne olmuştu... Leyla Mizrahi 32 yaşında hayatını kaybetti

 

 

